У пропуска Бенякони организовали стихийную велосипедную парковку. Местные так экономят на поездках

Источник материала: Tut.by

Сейчас люди, которые живут в приграничных районах, чтобы не стоять в очереди, доезжают до границы на машине, и дальше пересаживаются на велосипед. Так быстрее, удобнее и дешевле.



Стихийная парковка велосипедов 7 мая возле пункта пропуска Бенякони. Фото: Виталий Зыблюк

На майские праздники многие белорусы решили уехать из страны. Желающих оказалось так много, что на границе не обошлось без очередей. 7 мая возле пункта пропуска Бенякони Виталий Зыблюк сфотографировал стихийную парковку велосипедов. Раз границу пешком проходить нельзя, некоторые решили воспользоваться другой возможностью: оставили автомобиль и пересели на велосипед.

— Часто люди из приграничных районов пытаются сэкономить на поездках за рубеж, не оплачивать страховку «Зеленая карта», которая необходима для въезда на территорию ЕС. Они нашли такой выход: до пункта пропуска приезжают на машине или автобусе, затем пересаживаются на велосипед и таким способом пересекают границу, — комментируют TUT.BY в Госпогранкомитете.

В комитете отмечают, такой способ выбирают не туристы, которые отправляются в путешествие или на шопинг, а те, кто живет недалеко от границы, и кому необходимо поехать в другую страну ненадолго.

— Насколько нам известно, местные власти планируют установить велопарковки возле пунктов пропуска, — комментирует Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета.

Напомним, границу на велосипеде разрешено проходить через следующие пункты пропуска: Бенякони -Шальчининкай (Литва), Привалка — Райгардас (Литва), Брузги — Кузница Белостоцкая (Польша), Берестовица — Бобровники (Польша). Первая велопарковка появится возле пропуска Бенякони.