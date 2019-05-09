На предприятии «Белорусского общества инвалидов» сотрудница похитила из кассы 172 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

В Минске суд вынес приговор 71-летней сотруднице предприятия «Дижан-2000» (одно из предприятий объединения «Белорусское общество инвалидов»). Ее признали виновной в хищении 172 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно обвинению, будучи должностным лицом, женщина в течение 17 лет не раз брала из кассы предприятия деньги, которые были предназначены для зарплаты работникам.

«В результате чего завладела имуществом общества, с использованием своих служебных полномочий, на общую сумму 172 616 рублей, что является особо крупным размером», — рассказали в суде Первомайского района Минска.

Ее же судили за покушение на хищение повторно, которое обвиняемая не довела до конца по «независящим от нее обстоятельствам».

Приговор суда: 5 лет лишения свободы, но с отсрочкой исполнения наказания на три года (то есть, если не нарушит закон снова, останется на свободе). А также — конфискация имущества и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет.