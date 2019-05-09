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На предприятии «Белорусского общества инвалидов» сотрудница похитила из кассы 172 тысячи рублей

10.05.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске суд вынес приговор 71-летней сотруднице предприятия «Дижан-2000» (одно из предприятий объединения «Белорусское общество инвалидов»). Ее признали виновной в хищении 172 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно обвинению, будучи должностным лицом, женщина в течение 17 лет не раз брала из кассы предприятия деньги, которые были предназначены для зарплаты работникам.

«В результате чего завладела имуществом общества, с использованием своих служебных полномочий, на общую сумму 172 616 рублей, что является особо крупным размером», — рассказали в суде Первомайского района Минска.

Ее же судили за покушение на хищение повторно, которое обвиняемая не довела до конца по «независящим от нее обстоятельствам».

Приговор суда: 5 лет лишения свободы, но с отсрочкой исполнения наказания на три года (то есть, если не нарушит закон снова, останется на свободе). А также — конфискация имущества и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина брала из кассы деньги, которыми работникам платили зарплату
 
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