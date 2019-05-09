Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



На основании решения главного государственного инспектора г.писка и Пинского района по пожарному надзору проведен мониторинг гостиницы «Аэлита» по адресу: г. Пинск, ул. Железнодорожная, 27. В ходе проведения мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено. При проведении мониторинга производилась проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации с участием представителя обслуживающей организации ОАО «Спецавтоматика». Система находится в исправном состоянии, все сработки на пульт диспетчеризации «Молния» прошли.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.

В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг железнодорожной станции «Пинск» по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Железнодорожная, 19. В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. По результатам проведенного мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных мероприятий. При проведении мониторинга производилась проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации с участием представителя обслуживающей организации «Брестская дистанция сигнализации и связи». Система находится в исправном состоянии, все сработки на пульт диспетчеризации «Молния» прошли.

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В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг ООО «Маяк-2» по адресу: Брестская область, Пинский р-н, д. Галево, тер. Аэропорта. В ходе проведения мониторинга выявлено нарушение «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. По результатам проведенного мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных мероприятий. Система автоматической пожарной сигнализации на объекте не установлена.

Первый заместитель начальника Пинского ГРОЧС В.В. Рябых.

В соответствии с п.229 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от 18 марта 2019 г. № 13, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 18 марта по 29 марта 2019 года проведена проверка ЗАО «Медтехника». В ходе проверки установлено, что директором Наривончиком Михаилом Михайловичем, допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечен директор ЗАО «Медтехника» Наривончик М.М. Также проведен мониторинг ОАО «Спецавтоматика», организации обслуживающей системы пожарной автоматики на вышеуказанных объектах, где также выявлены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В адрес ОАО «Спецавтоматика» направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Старший инженер ИНиП В.Н. Езубец.

В соответствии с решением о проведении мониторинга №14 от 27.02.2019 по состоянию на 27.02.2019 проведен мониторинг ОАО «Нестерка» по адресу: г.Пинск, ул. Центральная, 82. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, на ряде объектов: магазин «Городок-2» (г. Пинск, ул. Центральная, 82), магазин «Покровский-3» (г. Пинск, ул. Первомайская, 129), магазин «Покровский-2» (г. Пинск, ул. Новикова, 1а), магазин «Покровский» (г. Пинск, ул. Солнечная, 82), магазин «Городок-2» (г. Пинск, ул. Озерная, 47), магазин «Городок-4» (г. Пинск, ул. Железнодорожная, 15). В адрес ОАО «Нестерка» направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений. Также проведен мониторинг ООО «Юрлайн плюс», организации обслуживающей системы пожарной автоматики на вышеуказанных объектах, нарушений не выявлено.

Старший инженер ИНиП В.Н. Езубец.

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В., 10.04.2019 проведен мониторинг ОАО «Кузлитмаш», расположенного по адресу: г. Пинск, пр-т Жолтовского, 109, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Директору ОАО «Кузлитмаш» Никифоровичу Сергею Олеговичу были вручены рекомендации №26 от 12.04.2019 для устранения выявленных нарушений.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович.

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В., проведен мониторинг Храма Успения Пресвятой Богородицы аг. Новый Двор, расположенного по адресу: Пинский район, аг. Новый Двор, ул. Советская, 1, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Настоятелю храма Машлякевичу Сергею Константиновичу были вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович.

В соответствии с пунктом 103 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от 20 февраля 2019 г. № 6, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 20 февраля по 20 марта 2019 года провели проверку соблюдения филиалом открытого акционерного общества «Берестейский пекарь» Пинский хлебозавод, с инженером по ОТ Полевской Светланой Николаевной и главным механиком Надькиным Дмитрием Васильевичем. В ходе проведения проверки нарушений режимного характера не выявлено, однако были указаны некоторые рекомендуемые к исполнению мероприятия. Директору филиала открытого акционерного общества «Берестейский пекарь» Пинский хлебозавод Перцу А.А. в целях устранения выявленных при проверке нарушений документов системы противопожарного нормирования и стандартизации вручен акт.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович.

По состоянию на 10.05.2019 г. инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М., проведен мониторинг ряда учреждений образования на территории Пинского района:

Государственного учреждения образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района по адресу: Пинский район, д. Высокое, ул. Садовая, 1;

Государственного учреждения образования «Городищенская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский район, п. Городище, ул. Советская, 10;

Государственного учреждения образования «Купятичская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский район, д. Купятичи, ул. 24 Съезда КПСС, 16;

Государственного учреждения образования «Парахонская средняя школа» Пинского района по адресу: по адресу: Пинский район, аг. Парохонск, улица Ленина, 5;

Государственного учреждения образования «Пинковичская средняя школа имени Якуба Колоса» Пинского района по адресу: Пинский район, д. Пинковичи, ул. Звёздная, 12;

Государственного учреждения образования «Сошненская средняя школа Пинского района» по адресу: Пинский район, аг. Сошно, ул. Полесская 7.

В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики на вышеуказанных объектах, за исключением ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района и ГУО «Сошненская средняя школа Пинского района» (системы пожарной автоматики на объекте отсутствуют) осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено.