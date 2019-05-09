Бабушке из деревни Ферма, о которой писал TUT.BY, все же дали первую группу инвалидности

Источник материала: Tut.by

Девяностолетней жительнице деревни Ферма Шумилинского района Марии Зайцевой дали первую группу инвалидности — этого, напомним, добивались для нее родственники, сообщила племянница пенсионерки Светлана Черных.



Светлана Черных кормит свою престарелую тетю Марию Зайцеву. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— 2 мая у нас на дому состоялось заседание МРЭК. К нам приехали четыре медика, причем даже не из Шумилино, а из Витебска. Они осмотрели тетю и сразу же выдали ей удостоверение инвалида первой группы, — рассказала Светлана Черных.

Племянница говорит, что ее тетя хорошо себя чувствует для ее возраста и состояния здоровья:

— Она хорошо ест, разговаривает, даже поет!

Теперь, по словам Светланы, осталось решить вопрос с соцработником:

— К нам также приезжали представители соцзащиты. Предлагали нам соцработника — но проблема в том, что это женщина. А нужен мужчина: чтобы мог помочь по хозяйству — поколоть дрова, наносить воды и т.д. Будем искать дальше, надеюсь, что найдем такого человека — он же будет получать за свой труд зарплату.

Напомним, Марии Яковлевне Зайцевой из деревни Ферма — почти 91 год. Женщина — ветеран труда: всю жизнь проработала на кирпичном заводе. Несколько лет назад бездетная женщина попала в дом престарелых. Потом ее оттуда забрала племянница Светлана Черных с мужем Виктором.

Пенсионерка ничего не видит, почти не слышит и не ходит. С трудом даже сидит на кровати. У нее была вторая группа инвалидности, а приютившие ее родственники — сами уже люди пожилые: им нелегко справляться и с уходом за лежачей больной, и с хозяйством.

Светлана с Виктором добивались, чтобы медики дали их тете первую группу инвалидности — тогда ей будет положен соцработник. Но, по утверждению супругов, заседание МРЭК все оттягивали и оттягивали. Тогда родня Марии Зайцевой разместила в соцсетях видеоролик , чтобы привлечь внимание медиков и общества к своей проблеме.