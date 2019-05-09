Генпрокуратура: снисхождения коррупционерам не будет

Источник материала: БелТА

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакого снисхождения в случае совершения коррупционных деяний не будет, заявил журналистам начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо, комментируя декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией", передает корреспондент БЕЛТА.

Подписанный декрет, по словам Игоря Грейбо, станет дополнительной профилактической мерой в борьбе с коррупцией. Он устанавливает неприменение условно-досрочного освобождения, а также замены неотбытой части наказания более мягким тем, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления против интересов службы, а также иные тяжкие преступления, сопряженные с использованием должностным лицом своих служебных полномочий.

Тем самым всем должностным лицам дается понять, что никакого снисхождения в случае совершения ими противоправных деяний как при осуществлении уголовного преследования, так и при отбытии наказания не будет, добавил начальник управления. "Назначенное судом наказание, особенно в виде лишения свободы, будет осуществлено в установленный срок, - сказал он. - Полагаем, что данная мера является неотъемлемой частью реализации принципа неотвратимости наказания".

В Генпрокуратуре полагают, что такой подход к применению институтов освобождения от наказания будет сдерживать от коррупционных проявлений. Документ разработан по поручению Президента, он прошел согласование со всеми госорганами.

"Коррупция для любого государства является одной из угроз безопасности, в том числе национальной. Коррупционные преступления, безусловно, тормозят развитие экономических, социальных и иных процессов в обществе. И когда коррупция зашкаливает, для государства это процесс может обернуться плачевно", - сказал Игорь Грейбо.

В Беларуси разгула коррупции не допущено. В результате принимаемых как со стороны руководства государства, так и иных государственных органов мер обеспечена законность при осуществлении деятельности госорганов, иных организаций. Вместе с тем, отметил начальник управления, не понятна ситуация, когда должностные лица, зная, что в республике ведется такая бескомпромиссная борьба с коррупцией, несмотря на достаточно суровые меры наказания, совершают эти преступления.

По словам Игоря Грейбо, совершение коррупционных, да и иных преступлений в первую очередь обусловлено субъективным фактором. Среди причин и условий, которые способствуют этому: отсутствие контроля, бесхозяйственность, ненадлежащее исполнение требований по соблюдению установленных законом ограничений должностных лиц и др. Вскрытые случаи, в частности, в системах Минздрава, Минлесхоза, свидетельствуют о недостаточном контроле и профилактической работе в первую очередь со стороны руководителей этих органов.

По информации Генпрокуратуры, в Беларуси за 2018 год существенно выросло число выявленных коррупционных преступлений - плюс 31% к уровню 2017 года. Рост обусловлен повышением эффективности деятельности правоохранительных органов. К ответственности привлекли 1 089 (780 - в 2017-м) коррумпированных должностных лиц, в том числе 29 (17) лиц, занимавших ответственное положение, более 30 были работниками местных исполнительных и распорядительных органов. Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено в сферах транспорта, строительства, промышленности, сельского хозяйства, торговли и др.

В то же время снизилось количество злоупотреблений властью или служебными полномочиями (с 315 до 196) и случаев бездействия должностного лица (с 21 до 11).

По учтенным коррупционным преступлениям в 2018 году установлен материальный ущерб в сумме Br22,6 млн, который возмещен на 53%. Наложен арест на имущество обвиняемых и иных лиц в сумме Br30,9 млн.-0-