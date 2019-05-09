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Лукашенко подписал декрет, по которому коррупционерам не смогут менять наказание на более мягкое

10.05.2019 17:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

 Александр Лукашенко подписал 10 мая Декрет № 3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией», сообщает пресс-служба президента.

Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений, говорится в сообщении. В частности в соответствии с декретом осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

Напомним, в ноябре 2018 года президент заявил, что пора покончить с порочной практикой, когда государство сажает коррупционера в тюрьму, а «потом Шуневич (министр внутренних дел — Прим. Ред.) за хорошее поведение их выпускает».

— Этого больше не будет. Двадцать пятый раз повторяю — лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме.

Президент добавил, что им уже даны конкретные указания — «никого не выпускать», а только добавлять сроки.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая Декрет № 3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией», сообщает пресс-служба президента.
 
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