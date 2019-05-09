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Лукашенко подписал декрет, по которому коррупционерам не смогут менять наказание на более мягкое
10.05.2019 17:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал 10 мая Декрет № 3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией», сообщает пресс-служба президента.
Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений, говорится в сообщении. В частности в соответствии с декретом осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.
Напомним, в ноябре 2018 года президент
— Этого больше не будет. Двадцать пятый раз повторяю — лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме.
Президент добавил, что им уже даны конкретные указания — «никого не выпускать», а только добавлять сроки.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая Декрет № 3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией», сообщает пресс-служба президента.
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