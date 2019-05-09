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В Беларуси за последние 12 дней не произошло ни одного лесного пожара - Минлесхоз

10.05.2019 17:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси за последние 12 дней не произошло ни одного лесного пожара - Минлесхоз
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние 12 дней не произошло ни одного лесного пожара, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"По состоянию на 10 мая на большей части территории страны установился I класс пожарной опасности по условиям погоды (полная негоримость). В период с 28 апреля по 10 мая в лесном фонде Минлесхоза не было зарегистрировано ни одного возгорания. В связи с нормализацией пожарной обстановки Минлесхоз инициирует полное снятие запретов на посещение лесов", - сказали в пресс-службе.

По данным на 16.30 10 мая, ограничения еще действуют в 38 районах, в том числе по всей Брестской области и в большинстве районов Витебской (кроме Бешенковичского, Поставского, Полоцкого, Оршанского, Глубокского и Сенненского). Запрет на посещение лесов продолжает действовать в трех районах Минской (Мядельском, Логойском и Пуховичском) и четырех районах Гродненской области (Гродненском, Берестовицком, Волковысском и Свислочском). Ограничения полностью сняты в Могилевской и Гомельской областях. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений по регионам. Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала года в Беларуси произошло 329 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. Наибольшее количество лесных пожаров произошло в лесхозах Брестской области (130 случаев на 866 га - без учета площади пожара в Полесском лесхозе) и Гродненской области (37 случаев на 820 га).

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 534 оборудованы средствами видеонаблюдения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние 12 дней не произошло ни одного лесного пожара, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного...
 
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