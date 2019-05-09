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На гомельском предприятии руководство ради показателей и премий «выпустило» 150 липовых станков

10.05.2019 17:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На гомельском предприятии по производству станочного оборудования нашли липовые отчеты о выпуске оборудования, которое на самом деле изготовлено не было, сообщает КГК.

Как выяснилось, по указанию заместителей директора, курирующих вопросы экономики и производства, с целью создания видимости выполнения производственных показателей на предприятии ежемесячно составляли отчеты о выпуске станков, которые фактически изготовлены не были. Всего за прошлый год здесь «выпустили» таким образом 150 станков.

За фиктивные объемы производства руководители завода получили надбавки к зарплате в размере более 28 тыс. рублей.

Материалы проверки контролеров направлены в правоохранительные органы.

 
 
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Всего за прошлый год на предприятии «выпустили» таким образом 150 станков.
 
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