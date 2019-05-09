|
На гомельском предприятии руководство ради показателей и премий «выпустило» 150 липовых станков
10.05.2019 17:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На гомельском предприятии по производству станочного оборудования нашли липовые отчеты о выпуске оборудования, которое на самом деле изготовлено не было,
Как выяснилось, по указанию заместителей директора, курирующих вопросы экономики и производства, с целью создания видимости выполнения производственных показателей на предприятии ежемесячно составляли отчеты о выпуске станков, которые фактически изготовлены не были. Всего за прошлый год здесь «выпустили» таким образом 150 станков.
За фиктивные объемы производства руководители завода получили надбавки к зарплате в размере более 28 тыс. рублей.
Материалы проверки контролеров направлены в правоохранительные органы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за прошлый год на предприятии «выпустили» таким образом 150 станков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)