На гомельском предприятии руководство ради показателей и премий «выпустило» 150 липовых станков

Источник материала: Tut.by

На гомельском предприятии по производству станочного оборудования нашли липовые отчеты о выпуске оборудования, которое на самом деле изготовлено не было, сообщает КГК.

Как выяснилось, по указанию заместителей директора, курирующих вопросы экономики и производства, с целью создания видимости выполнения производственных показателей на предприятии ежемесячно составляли отчеты о выпуске станков, которые фактически изготовлены не были. Всего за прошлый год здесь «выпустили» таким образом 150 станков.

За фиктивные объемы производства руководители завода получили надбавки к зарплате в размере более 28 тыс. рублей.

Материалы проверки контролеров направлены в правоохранительные органы.