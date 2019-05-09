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Ингушского блогера, задержанного в аэропорту, выслали из Беларуси - вывезли в РФ на машине

10.05.2019 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 мая в Минске был задержан Исмаил Нальгиев, блогер и участник протестов в Ингушетии. Он пытался вылететь в Прагу, но белорусские пограничники не пропустили его. По словам адвоката, задержанный не знал, что его включили в межгосударственный розыск, преследование он связывает со своей оппозиционной политической деятельностью. Адвокат подал жалобу на решение о принудительной высылке иностранца. Несмотря на это, Нальгиева на машине вывезли в Россию. Блогер всерьез опасается за свою жизнь.


Фото: фейсбук

Известно, что Исмаил Нальгиев никогда до этого не был в Беларуси, не совершал здесь преступлений, не имеет задолженности по штрафам. Он приехал из Москвы в Минск на машине, чтобы полететь в Прагу. В аэропорте его и задержали. Через два дня заместитель начальника ОГИМ Октябрьского РУВД приняла решение о его принудительной высылке «в интересах общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан».

Нальгиев, по словам адвоката Антона Гашинского, настаивает, что не знал о том, что его включили в межгосударственный розыск, на родине ему не предъявляли обвинений в совершении преступлений. Белорусские правоохранители не предлагали Нальгиеву добровольно покинуть Беларусь.

Исмаил Нальгиев является руководителем общественного объединения «Выбор Ингушетии», выступал активным участником протестов против договора о границе между Чечней и Ингушетией. Массовые протесты в Ингушетии начались в сентябре 2018 года после того, как главы республик подписали соглашение о границе. Между республиками должен быть проведен обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. По мнению противников соглашения, оно не является равноценным для обеих сторон. По информации издания «Кавказский узел», после массового митинга в Магасе и столкновений активистов с силовиками в Ингушетии проходят задержания, аресты и обыски. Со 2 апреля были задержаны не менее 40 активистов.

Нальгиев уверен, что преследование связано с его оппозиционной деятельностью и имеет политический характер. В жалобе адвоката отмечается, что в случае высылки в отношении Исмаила могут быть применены пытки, жестокое обращение как месть за его деятельность, имеется вероятность его убийства.

По закону, из Беларуси не могут быть выдворены граждане, которым в стране высылки угрожает опасность из-за их политических убеждений, существует угроза их здоровью и жизни. Жалоба адвоката на имя начальника ГУВД Мингорисполкома была зарегистрирована в 13.15, а уже в 15.00 стало известно, что Нальгиева вывезли из Беларуси в Россию.

 
Теги: Минск
 
 
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Ответ на жалобу об отмене высылки Исмаил Нальгиев пока не получил.
 
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