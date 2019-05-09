«Встал в 7 утра, нарядился и ждал - а машина не приехала». В Могилеве ветеран не попал на парад

Источник материала: Tut.by

«Встал в 7 утра, нарядился и сидел ждал, а машина не приехала. Обидно, конечно, немножко, что парад 9 Мая пропустил, — говорит 93-летний Федор Ефременко и машет рукой: — Ай! В следующем году поеду. Если здоровье позволит». А в Могилевском городском Совете ветеранов TUT.BY объясняют: им тоже обидно, ведь участник войны заранее отказался ехать в колонне на параде, мол, ноги болят. «Может, забыл?» — предполагают в горсовете. Мы попытались разобраться, что же произошло.





Федору Антоновичу 18 июня стукнет 94 года. По своей квартире пенсионер «тупает» бодро и, хвастается, уже без трости. Хотя неделю назад он лежал в больнице, куда, говорит его сын Владимир, участника войны положили в плохом состоянии.

— Он был никакой: мы его на руках носили, — вспоминает мужчина. — Год назад отец полностью себя обслуживал: сам готовил, в магазин ходил, по лестнице на третий этаж поднимался без остановок. А потом у него как-то здоровье резко ухудшилось, сразу после приезда из санатория. Дважды в больнице лежал и вот — тьфу-тьфу-тьфу — сам снова ходит.

В больницу Федор Антонович попал со слабым сердцем и сильными болями в ногах.

— Мне же вот эту ногу прострелило насквозь, кость только чуть-чуть задело — чудо! — поглаживает правое бедро пенсионер.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Вообще, ранен он был дважды. На фронт попал в июне 1944 года командиром отделения автоматной роты в 1113-м стрелковом полку. Наступали на Чаусы, переправлялись через реку Проню, и там 24 июня во время атаки на врага 19-летний Ефременко получил сквозное ранение. В госпитале Саратова лечился несколько месяцев, а потом был направлен под Варшаву, дошел до Берлина. 23 апреля 1945 года старший сержант Ефременко находился на наблюдательном пункте, когда рядом разорвался снаряд. От полной слепоты его спас бинокль, но травмы Федор Антонович получил серьезные: ожог лица, роговиц обоих глаз, рук, контузия и потеря слуха. И снова — госпиталь. Там он и встретил День Победы.

— Помню, в воздух так стреляли от радости, так стреляли! — смеется Федор Антонович.

После войны он работал в строительстве и каждый год праздновал 9 Мая. В последние годы — как постоянный участник парада в составе колонны. И это несмотря на серьезные проблемы со слухом, зрением. Ноги-то ходили! Но вот подвели.

Владимир переехал к отцу, чтобы присматривать за ним. Говорит, в первых числах мая, когда отец был еще в больнице, раздался звонок на городской телефон.

— Женщина представилась как-то, я не запомнил. Сказала, что из горисполкома, спрашивала, будет ли отец участвовать в параде и присылать ли за ним машину. Я ответил, что спрошу у него, потому что не знаю, как он будет себя чувствовать. Женщина пообещала перезвонить, — вспоминает мужчина. — Поехал в больницу, спросил, отец говорит: «Да, буду участвовать в параде». Но женщина так и не перезвонила. Не знаю, может, звонили отцу, когда меня дома не было, но он мне ничего не говорил. 8 мая я весь день был дома, никуда не уходил специально — но никто не звонил. Я ему и говорил: если не позвонили, значит, не приедут. Но он все равно в 7 утра встал, оделся и ждал машину.

Костюм-тройка с рубашкой и двумя галстуками на выбор и сейчас висит на вешалке на шкафу. Для фото его нужно обязательно надеть, уверен Федор Антонович, с медалями и галстуком, как положено.





— Самые старые и главные — вот эти: «За победу над Германией», «За отвагу», — отгибает края красно-зеленой ленточки под яблоневым цветком участник войны. — А цветок этот с прошлого года.

На вопрос о том, как прошел День Победы в 2019 году, Федор Антонович сразу не очень хочет отвечать, а потом рассказывает:

— Обидно немножко, конечно, что парад пропустил в этом году. А с другой стороны… Ай, ноги все-таки болели. А не знаете, много наших в этом году на параде было? Нас же каждый год все меньше и меньше: кто уезжает, кто умирает.

В городском Совете депутатов TUT.BY рассказали: слышать о том, что о Федоре Антоновиче якобы забыли, им тоже обидно. Ведь и в этом году, и все предыдущие к этому вопросу относятся очень трепетно.

По словам председателя городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Зинаиды Пеньковой, Ефременко «не обижен вниманием». Так, 3 или 4 мая к ветерану приезжал управделами Сергей Шинкоренко с продовольственным пакетом, который собрали для Ефременко (это подтвердили и пенсионер, и его сын). Также его поздравляли и от ветеранской организации, и от «Бабушкиной крынки», которая «курирует ветерана».

— И Федор Антонович тогда не выразил никакого желания участвовать в параде. За несколько дней до 9 Мая ему звонил и разговаривал с ним Петр Петрович (Мудрогелов, председатель объединения ветеранов Октябрьского района. — TUT.BY). И Федор Антонович твердо сказал, что участвовать в параде не будет, потому что болят ноги. Может, он об этом забыл? — предполагает Зинаида Пенькова.





Она говорит, что к формированию списков ветеранов, участвующих в параде, всегда подходят очень ответственно. И даже если ветеран меняет свое мнение накануне праздника: чувствует себя хорошо, готов ехать на парад и принимать поздравления, — за ним обязательно вышлют машину и отвезут потом домой.

— Нужно было просто позвонить мне или Петру Петровичу. Да даже в соцслужбу — они бы нам все передали, и мы тут же отреагировали бы, — говорит Зинаида Пенькова.

То, что Федор Ефременко не попал на парад, для него, говорит, не трагедия. К нему в гости пришли родственники, рядом был сын — День Победы все равно отпраздновали. А в следующем году, говорит Федор Антонович, обязательно поедет на парад. Только рубашку новую купит: эта-то совсем истрепалась.



