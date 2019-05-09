На майские из Беларуси на авто выехало в ЕС 132 тысячи человек, вернулось пока - 119 тысяч

Источник материала: Tut.by

Самыми загруженными в эти дни оказались пункты пропуска Каменный Лог, Брузги, Брест. Самым популярным направлением стала Польша, наименее востребованным — Украина.



На майские праздники из Беларуси на авто выехало 132 тысячи человек, вернулось — 119. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

На время длительных майских праздников сотрудники Государственного пограничного комитета перешли на усиленный режим работы. О том, что очередей не получится избежать, ведомство сообщило накануне праздников и рекомендовало выбирать не самые популярные пункты пропуска. Например, вместо Бреста ехать в Домачево или Песчатку.

— Поток лиц, пересекающих белорусскую границу, традиционно был увеличен в несколько раз. На это также повлияли продолжительные выходные в России, — комментирует TUT.BY в Госпогранкомитете Беларуси.





Если смотреть на цифры, то самые большие очереди были в пунктах пропуска Каменный Лог, Брузги, Брест. Например, если в будний день 25 апреля на выезд из страны в Каменном Логе в 20.00 не было машин вообще, то 5 мая, в первый день больших выходных, уже 170 авто. В пункте пропуска Брест желающих выехать за пределы Беларуси оказалось еще больше. В 10 утра 5 мая в очереди было 60 машин и 30 автобусов!

По данным Госпогранкомитета, с 5 мая по 9 мая в Латвию выехало 8 725 человек, в Литву — 49 463, в Польшу — 74 783, желающих отдохнуть в Украине на авто оказалось меньше всего. В комитете прогнозируют: в эти выходные поток транспортных средств на границе опять увеличится . Ведь за последние дни из Беларуси выехало 132 тысяч человек, вернулось — 119. Выходит, еще 13 тысяч должны пересечь границу в ближайшие дни.