﻿ На майские из Беларуси на авто выехало в ЕС 132 тысячи человек, вернулось пока - 119 тысяч. 21.by
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На майские из Беларуси на авто выехало в ЕС 132 тысячи человек, вернулось пока - 119 тысяч

10.05.2019 18:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самыми загруженными в эти дни оказались пункты пропуска Каменный Лог, Брузги, Брест. Самым популярным направлением стала Польша, наименее востребованным — Украина.


На майские праздники из Беларуси на авто выехало 132 тысячи человек, вернулось — 119. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

На время длительных майских праздников сотрудники Государственного пограничного комитета перешли на усиленный режим работы. О том, что очередей не получится избежать, ведомство сообщило накануне праздников и рекомендовало выбирать не самые популярные пункты пропуска. Например, вместо Бреста ехать в Домачево или Песчатку.

—  Поток лиц, пересекающих белорусскую границу, традиционно был увеличен в несколько раз. На это также повлияли продолжительные выходные в России, — комментирует TUT.BY в Госпогранкомитете Беларуси.


Если смотреть на цифры, то самые большие очереди были в пунктах пропуска Каменный Лог, Брузги, Брест. Например, если в будний день 25 апреля на выезд из страны в Каменном Логе в 20.00 не было машин вообще, то 5 мая, в первый день больших выходных, уже 170 авто. В пункте пропуска Брест желающих выехать за пределы Беларуси оказалось еще больше. В 10 утра 5 мая в очереди было 60 машин и 30 автобусов!

По данным Госпогранкомитета, с 5 мая по 9 мая в Латвию выехало 8 725 человек, в Литву — 49 463, в Польшу — 74 783, желающих отдохнуть в Украине на авто оказалось меньше всего. В комитете прогнозируют: в эти выходные поток транспортных средств на границе опять увеличится. Ведь за последние дни из Беларуси выехало 132 тысяч человек, вернулось — 119. Выходит, еще 13 тысяч должны пересечь границу в ближайшие дни.

 
Теги: Брест
 
 
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Самыми загруженными в эти дни оказались пункты пропуска Каменный Лог, Брузги, Брест. Больше всего белорусы выезжали в Польшу, а меньше - в Украину.
 
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