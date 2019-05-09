Минчанин взял в прокат электросамокат. Он заблокировался, а потом позвонила милиция

Источник материала: Tut.by

В конце апреля в Минске запустили шеринг электросамокатов . Один из пользователей рассказал: во время поездки самокат внезапно заблокировался, а потом ему позвонила милиция — поговорить насчет угона.



Фото: компания Eleven

Что говорит пользователь?

Евгений Степнов 2 мая протестировал сервис по аренде самокатов Eleven, который недавно запустился в Минске. Опыт оставил неприятные впечатления, об этом он рассказал в соцсетях.

«В четверг с коллегой решили вечером прокатиться. Дошли до стелы на проспекте Победителей и взяли в аренду два самоката. Около пяти минут ехали и все было нормально. За зону действия мы не выезжали. И тут началось интересное. Неожиданно на самокате начинает работать сигнализация, он самоблокируется и электротяга пропадает. Помня о правилах использования самокатов, проехав еще несколько метров, оставляю самокат возле лестницы музыкального колледжа имени Глинки — так, чтобы он никому не мешал», — написал Евгений Степнов.

Сервис подразумевает, что пользователь может оставлять электросамокат не только на зарядной станции, но и в других местах в зоне действия GPS.

Минчанин рассказал, что сразу же сообщил в техподдержку о проблеме с самокатом. Там извинились, но на следующий день несколько раз перезванивали — уточнить, где находится самокат. В субботу 4 мая минчанину позвонили из уголовного розыска — потребовали, чтобы приехал на опрос по поводу пропажи самоката.

«В итоге, ломая планы на день, с испорченным настроением возвращаюсь в Минск. На обратном пути звоню сотруднику уголовного розыска и получаю ответ (уже вежливым голосом): „Самокат найден, его кто-то взял после вас, необходимость в опросе отпала“. Естественно, никаких извинений от сотрудника милиции и, что более странно, от компании Eleven не последовало», — рассказал Евгений Степнов.

Как все объясняет сервис шеринга электросамокатов?

Представители компании Eleven извинились за испорченный день к комментариях под записью Евгения Степнова.

Оказалось, за неделю работы проката сотрудникам сервиса уже несколько раз приходилось обращаться в милицию. Один раз самокат унесли и заперли в бетонном подвале (для перебивки GPS-сигнала), второй раз — загрузили в авто и отвезли в Серебрянку, где нет зоны действия сервиса. Все это — противоправные действия.

«Но чаще происходят другие истории (и их гораздо больше) — когда, например, кто-то по незнанию припарковал самокат в подъезде дома. Мы видим это по нашей программе, и диспетчеры точно так же звонят и выясняют, в чем может быть дело. Естественно, сервис для города новый, и нужно время, чтобы люди привыкли, как им пользоваться. У нас колл-центр, у диспетчеров есть проработанный скрипт, такие вопросы решаются быстро и негатива ни у кого не вызывают», — объяснили в компании. Это ситуации, которые можно назвать ложной тревогой — в таких случаях в милицию не обращаются.

В случае с Евгением самокат потерял GPS-связь в одной точке, а минчанин припарковал его в другой. По точным координатам, которые сбросил в техподдержку Евгений, компания не смогла разыскать самокат. В милицию сотрудники сервиса обратились, чтобы получить доступ к камерам видеонаблюдения в месте, где минчанин оставил электросамокат.

«По ним милиция обнаружила, что самокат увезли парень и девушка — вскоре после того, как вы его припарковали. Милиция квалифицировала это как противоправные действия и начала разбираться самостоятельно. Логичный вопрос — при чем здесь вы и почему вам продолжили звонить? Так получилось, что вы последний, кто пользовался самокатом до его пропажи. Видимо, по этой логике милиция связалась с вами», — сообщили Евгению в компании Eleven.



Фото: компания Eleven

Как уточнили TUT.BY в компании Eleven, милиция уже отыскала парня и девушку, которые увезли самокат. Сейчас выясняется, что они с ним сделали.

— С чем связано, что самокат заблокировался во время поездки и заработала сигнализация?

— Чтобы самокат двигался, нужно, чтобы была непрерывная связь. Когда она резко пропадает, система решает, что поездка запрещена. Похожие ситуации с блокировкой самоката из-за неустойчивой связи в центре города происходили не только с Евгением, поэтому программисты обновили наше приложение. Теперь между моментами, когда пропадает связь и самокат останавливается, будет проходить больше времени. Так что эта проблема уже решена.

В компании объяснили, что пока самокаты используются в тестовом режиме.

— Мы получаем обратную связь от пользователей и можем что-то изменять, исправлять.

За последние дни с одним из электросамокатов произошла курьезная история.

— Один самокат забрала к себе в квартиру бабушка. Она просто шла по улице, увидела, что стоит самокат — подумала, что он никому не принадлежит. Забрала к себе и собиралась подарить внуку. Мы сами нашли этот самокат и все решили мирно. Это ошибка пользователя — все-таки пока к сервису еще не привыкли.