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Фонд поддержки местных инициатив предлагается создать в Беларуси

10.05.2019 17:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Фонд поддержки местных инициатив предлагается создать в Беларуси
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Беларуси предлагается создать фонд поддержки инициатив местного управления и самоуправления, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук.

Сенатор отметил, что необходимость в создании фонда обозначалась не раз и он тоже является сторонником этой идеи. Предлагалось, чтобы каждый район вносил в него небольшую сумму, примерно 1% бюджета. Деньги на конкурсной основе выделялись бы представителям местного управления и самоуправления на решение проблемных вопросов конкретного региона, населенного пункта, на нужды людей.

Игорь Жук считает, что подобный фонд можно создать и на уровне Союзного государства. В свое время парламентарий озвучивал эту идею на IV Форуме регионов Беларуси и России в Москве. Тогда ее поддержали, однако до реализации дело так и не дошло. "Фонд позволил бы сотрудничать регионам напрямую и на конкурсной основе получать финансирование, укрепило бы связи, позволило набраться опыта проектной деятельности", - пояснил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики. Тему с созданием фонда планируется вновь затронуть на предстоящем Форуме регионов в Санкт-Петербурге.

Парламентарий обратил внимание, что за годы существования суверенной Беларуси вертикаль власти окрепла, назрела необходимость, о чем неоднократно говорил глава государства, в том, чтобы передать определенные полномочия на места, провести пошаговую децентрализацию. Одновременно это подразумевает повышение ответственности местного управления и самоуправления за решение вопросов, которые находятся в их компетенции. От того, насколько качественно они будут работать в этом направлении, напрямую зависит имидж власти в целом. "Люди должны видеть, что местные власти решают их проблемы, что для этого не нужно обращаться в столицу, в республиканские органы госуправления", - убежден сенатор.

Не менее важно, по его мнению, укреплять территориальное общественное самоуправление. Там, где оно есть и работает в тесной связке с местными властями, люди проявляют больше гражданской активности в решении волнующих их вопросов, например, благоустройства и так далее. "Нужно поддерживать все хорошие начинания, общественные инициативы. Это еще одна задача местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления. Многие вопросы не требуют глобальных финансовых ресурсов. Их можно решать успешно с привлечением общественности", - пояснил парламентарий.

Совет Республики целенаправленно занимается развитием и совершенствованием системы местного управления и самоуправления. Верхней палате белорусского парламента предстоит проработать предложения по расширению задач местного самоуправления и возможному их включению в проекты изменений в Конституцию и в закон о местном управлении и самоуправлении в Беларуси. Для этого сенаторы анализируют отечественную практику, международный опыт. Большое внимание уделяется проектной деятельности, участию органов местного управления и самоуправления в проектах международной технической помощи ЕС, программах ООН.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Беларуси предлагается создать фонд поддержки инициатив местного управления и самоуправления, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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