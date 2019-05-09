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Взяточникам не будет пощады: Лукашенко подписал антикоррупционный указ
10.05.2019 18:25 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Коррупционеров не будут освобождать досрочно или смягчать им наказание.
Декретом №3, подписанным Александром Лукашенко 10 мая, усиливается ответственность за преступления, связанные с коррупцией.
Документ называется «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией» и
В соответствии с декретом, лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.
Коррупционеров не будут освобождать досрочно или смягчать им наказание.
По мнению замминистра юстиции Сергея Задирана, принятый указ станет эффективной мерой в направлении борьбы с коррупцией, которая негативно влияет на все сферы общества, передает
С необходимостью принятия данного документа согласны и белорусские депутаты. Так, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Василий Чекан считает, что декрет усиливает действующее антикоррупционное законодательство.
По мнению главы Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Натальи Гуйвик, меры, прописанные в декрете, суровы, но справедливы.
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Коррупционеров не будут освобождать досрочно или смягчать им наказание. Декретом №3, подписанным Александром Лукашенко 10 мая, усиливается ответственность за...
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