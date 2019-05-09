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Вести прокуратуры

10.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Так она, в апреле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с матерью, умышленно нанесла последней удар правой рукой, на которой был наложен гипс, в голову и дважды правой рукой толкнула в грудь потерпевшую, чем причинила ей побои.

Она же, в апреле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с матерью, умышленно нанесла последней удар правой рукой, на которой был наложен гипс, по затылочной части головы, чем причинила потерпевшей побои.

Она же, в декабре 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с матерью, умышленно нанесла последней удар правой рукой в левое плечо, чем причинила потерпевшей побои.

В судебном заседании обвиняемая Ш. виновной себя признала полностью и показала, что проживает вместе со своей матерью и отцом. У нее с матерью часто происходили ссоры и скандалы. Она действительно в ходе ссор дважды ударяла мать правой рукой, на которой был гипс, по голове и один раз ударила рукой по плечу, чем причиняла ей побои при изложенных выше обстоятельствах, за что ее привлекали к административной ответственности. В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях свою вину всегда признавала, постановления не обжаловала.

Кроме признательных показаний обвиняемой, ее виновность в совершении преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Судом Борисовского района Ш. признана виновной в умышленном систематическом нанесении побоев, не повлекших последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь, (истязании), и на основании ч.1 ст. 154 УК Республики Беларусь ей назначено наказание в виде ареста на срок 2 месяца без штрафа.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 2 класса                                                                        

Т.С. Якубович

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Ш., 1986 года рождения, по ч.1 ст.154 УК Республики Беларусь.Так,...
 
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