Несколько пострадавших в ДТП в Карпатах белорусских туристов остаются в больнице

Источник материала: БелТА

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько пострадавших в ДТП в Карпатах белорусских туристов остаются в Верховинской центральной больнице в Ивано-Франковской области. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ со ссылкой на посольство Беларуси в Украине, сообщает БЕЛТА.

"Посольство продолжает взаимодействовать с компетентными органами Украины и Беларуси в связи с произошедшим ДТП. Тела трех погибших граждан доставлены в Беларусь в ночь с 8 на 9 мая. Пострадавшим, находящимся в больнице в Ивано-Франковской области, также их родственникам оказывается необходимое содействие в решении возникающих вопросов", - сообщил первый секретарь посольства Беларуси в Украине Глеб Красневский.

Туристический поход, который обернулся трагедией, не был оформлен юридически. Некоторые участники группы не имели медицинских страховок.

Как сообщалось, авария произошла 6 мая в 11.43 в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. Белорусские туристы планировали сплав по реке. На грузовом автомобиле они направлялись к стартовой точке маршрута. Автомобиль во время движения упал в обрыв с высоты 40 м. Трое белорусов погибли, десять с травмами разной степени тяжести госпитализированы.-0-