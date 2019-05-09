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Несколько пострадавших в ДТП в Карпатах белорусских туристов остаются в больнице
10.05.2019 20:37 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько пострадавших в
"Посольство продолжает взаимодействовать с компетентными органами Украины и Беларуси в связи с произошедшим ДТП. Тела трех погибших граждан доставлены в Беларусь в ночь с 8 на 9 мая. Пострадавшим, находящимся в больнице в Ивано-Франковской области, также их родственникам оказывается необходимое содействие в решении возникающих вопросов", - сообщил первый секретарь посольства Беларуси в Украине Глеб Красневский.
Туристический поход, который обернулся трагедией, не был оформлен юридически. Некоторые участники группы не имели медицинских страховок.
Как сообщалось, авария произошла 6 мая в 11.43 в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. Белорусские туристы планировали сплав по реке. На грузовом автомобиле они направлялись к стартовой точке маршрута. Автомобиль во время движения упал в обрыв с высоты 40 м. Трое белорусов погибли, десять с травмами разной степени тяжести госпитализированы.-0-
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько пострадавших в ДТП в Карпатах белорусских туристов остаются в Верховинской центральной больнице в Ивано-Франковской области....
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