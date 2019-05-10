В Беларуси востребованы водители автомобиля и врачи-специалисты

Источник материала: Полымя

Самыми востребованными профессиями на рынке труда в мае являются водитель автомобиля и врач-специалист — таковы данные Общереспубликанского банка вакансий по состоянию на 10 мая.





Во всех регионах страны, за исключением Минска и Гомельской области, водители находятся на первой позиции в спписке самых востребованных нанимателями специалистов. Что касается врачей, то они во всех регионах находятся в топ-5 самых распространенных вакансий.

Сфера торговли, традиционно испытывающая проблемы с персоналом магазинов, в мае поумерила свои аппетиты: лишь в Минской, Брестской, Могилевской и Гомельской областях продавцы назходятся в первой пятерке самых распространенных вакансий. Гораздо проще устроиться медсестрам — их недобор ощущается практически во всех регионах страны.

Общая для всей Беларуси тенденция — соискатели наиболее часто ищут работу экономиста и бухгалтера. По сравнению с прошлым годам люди все реже находятся в поиске вакансий подсобных рабочих, еще реже — грузчиков.

Наибольшее количество вакансий, представленных в Общереспбликанском банке, приходится на Минск — их по состоянию на 10 мая насчитывалось 17.216. На втором месте (15.147) — Минская область, на третьем (13.032) — Гродненская. Наибольшее количество резюме — 909 — зарегистрировано в Брестской области. На второй позиции (701) — Витебская область, на третьей (508) — Гомельская. Всего по состогянию на 10 мая в Общереспубликанском банке вакансий было представлено 84.209 свободных рабочих мест от 120.643 нанимателей, а также 3088 резюме от соискателей.

Согласно данным Министерства труда и социальной зщащиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2019 года составлял 0,3%, снизившись за год на 0,2 процентных пункта. Коэффициент напряженности на рынке труда республики составлял 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 апреля 2018 года — 0,4). При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,5 безработных на вакансию, в Гомельской и Могилевской — 0,4, в Гродненской — 0,3, в Минской — 0,2, в Минске — 0,1 безработных на вакансию. В январе-марте за содействием в трудоустройстве обратилось 41,5 тысячи человек, из них поставлено на учет в качестве безработных 27 тысяч человек.