Белорусский детский фонд реализует благотворительный социальный проект помощи детским домам семейного типа, детям-сиротам и их родителям

Источник материала: Светлы шлях

В 2019 году Белорусский детский фонд при финансовой поддержке Компании Mastercard Europe SA (Бельгия) в сотрудничестве с Министерством образования Республики Беларусь реализует благотворительный социальный проект, направленный на оказание помощи детским домам семейного типа, детям-сиротам и их родителям.

Проект предусматривает несколько направлений деятельности:

организацию семейного отдыха, реабилитацию и оздоровление детей и родителей ДДСТ;

организацию экскурсионно-познавательных программ, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (трехдневная экскурсионная поездка в Минск, однодневная экскурсия по памятным местам своего региона);

оказание материальной помощи нуждающимся детским домам семейного типа в приобретении одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей, подарков, бытовой техники, мебели, садово-огородного инвентаря, строительных материалов, сантехнического оборудования, ремонтных работах.

Гродненскому областному отделению Белорусского детского фонда предложили принять участие в данном проекте. Для четырех детских домов семейного типа Сморгонского и Щучинского районов (всего 32 ребенка и 4 родителя-воспитателя) организован отдых и оздоровление в санатории «Поречье» с 08 – 14 мая 2019 года. Оплату путевок осуществил РОО БДФ за счет средств проекта. Сопровождает группу детей представитель Гродненского областного отделения БДФ с целью координации пребывания семей в санатории «Поречье», решения возникающих вопросов, оказания содействия знакомству и сплочению группы, проведения дополнительных мероприятий с группой.

Цель проекта, чтобы вся семья в полном составе смогла пройти курс оздоровления и реабилитации, и данный выезд для семей стал не только отдыхом и способствовал укреплению здоровья, но и еще больше сплотил семью и предоставил возможности для общения.

Ассоциация клубов ЮНЕСКО «Исцеляющая магия» 12 мая в 10:20 проведет для ребят познавательную и развлекательную программу, которая познакомит ребят с магическими фокусами, поможет развить навыки самопрезентации, межличностного общения, пространственной ориентации (Гродненский район, санатории «Поречье»).