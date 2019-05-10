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11.05.2019 07:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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135 лет назад родился Лунгерсгаузен Фридрих Вильгельмович (Пензенская обл., Россия), белорусский геолог, действительный член Инбелкульта, профессор, кандидат геолого-минералогических наук. В 1923-1934 годах заведующий кафедрой геологии и гидрогеологии Горы-Горецкого земледельческого института. С 1926 года председатель научного общества по изучению Беларуси (г.Горки). Автор научных трудов по проблемам геологии Поволжья, Средней России и Беларуси (особенно бассейна Западной Двины), методики преподавания геологии. Составил пособие по геологии Беларуси. Умер в 1960 году.
85 лет назад родился Седегов Роберт Сергеевич (Курганская обл., Россия), белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь. Автор научных работ по проблемам усовершенствования систем управления предприятиями, организациями и фирмами, использования в управлении производством современных информационных технологий и средств электронной вычислительной техники. Разработал концепцию интегрированных автоматизированных систем управления машиностроительными и приборостроительными предприятиями. Лауреат Государственной премии Беларуси, Государственной премии СССР.
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Картина дня: антикоррупционный декрет, молодежный марафон к 75-летию освобождения и ZENA о "Евровидении"
ВЧЕРА Картина дня. 10 мая Читать далее на сайте БелТА
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