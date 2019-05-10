ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Картина дня: антикоррупционный декрет, молодежный марафон к 75-летию освобождения и ZENA о "Евровидении"

11.05.2019 07:00 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 10 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет №3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". В соответствии с декретом лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

Декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией" сыграет серьезную превентивную роль, заявил первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран. Никакого снисхождения в случае совершения коррупционных деяний не будет, подчеркнул начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо, комментируя декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Также он сообщил, что в Беларуси изучают возможность введения механизма проверки с использованием полиграфа в отношении кандидатов на должности с повышенным уровнем коррупционных рисков. Генеральная прокуратура совместно с иными заинтересованными государственными органами подготовила и направила главе государства предложения в законодательство о борьбе с коррупцией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №169 "О распоряжении государственным имуществом". Документ принят с целью активизировать процесс вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.

Совмин установил предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки.

Банк развития подтвердил размещение трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях.

Беларусь заинтересована в увеличении объема годовых инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году до 500 млн евро.

Министерство образования утвердило перечень из 13 международных олимпиад, победители которых в 2019 году будут приниматься без вступительных испытаний в белорусские вузы и учреждения среднего специального образования.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко открыл компьютерный класс в Семеновичской базовой школе Узденского района.

Все топливо в сети автозаправочных станций РДУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" соответствует установленным стандартам качества. Об этом заявил директор предприятия Александр Капшуль, комментируя появившуюся на некоторых интернет-порталах информацию о якобы некондиционном бензине марок АИ-92 и АИ-95, реализующимся в Витебской области на АЗС "Белоруснефть".

Белорусский республиканский союз молодежи объявил о запуске молодежного марафона "Беларусь помнит. Родные лица Победы", посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и создании одноименного национального альбома памяти с фотографиями прадедов и дедов - освободителей и победителей.

ИНТЕРВЬЮ: Певица ZENA о своей команде, возможностях евровизийной сцены и тинейджерах.

Беларусь презентовала свой проект на 58-й Венецианской биеннале.

Эстафета огня "Пламя мира" II Европейских игр состоялась в Вене и Будапеште.

Лисенок Лесик станет главным героем новой программы Белгосцирка.

Гродно за неделю посетило рекордное количество безвизовых туристов.

Белорусские атлеты завоевали 31 медаль на первом чемпионате мира по воздушной акробатике, который прошел в Москве.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 мая

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет выездное пресс-мероприятие: "Новые рекреационные возможности Ботанического сада для жителей и гостей столицы". Начало в 10.00.

XIII Чемпионат Европы среди школьников по игре "Что? Где? Когда?" и XVI Кубок Европы по интеллектуальным играм пройдут по 12 мая в Гомеле.

Пятый фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Северное сияние" пройдет в Минске по 17 мая.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 мая

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

Всемирный день медицинской сестры.

135 лет назад родился Лунгерсгаузен Фридрих Вильгельмович (Пензенская обл., Россия), белорусский геолог, действительный член Инбелкульта, профессор, кандидат геолого-минералогических наук. В 1923-1934 годах заведующий кафедрой геологии и гидрогеологии Горы-Горецкого земледельческого института. С 1926 года председатель научного общества по изучению Беларуси (г.Горки). Автор научных трудов по проблемам геологии Поволжья, Средней России и Беларуси (особенно бассейна Западной Двины), методики преподавания геологии. Составил пособие по геологии Беларуси. Умер в 1960 году.

85 лет назад родился Седегов Роберт Сергеевич (Курганская обл., Россия), белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь. Автор научных работ по проблемам усовершенствования систем управления предприятиями, организациями и фирмами, использования в управлении производством современных информационных технологий и средств электронной вычислительной техники. Разработал концепцию интегрированных автоматизированных систем управления машиностроительными и приборостроительными предприятиями. Лауреат Государственной премии Беларуси, Государственной премии СССР.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске хозяин держал более двух недель двух собак в машине. Псов он увозил под крики «Живодер!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика