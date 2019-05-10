Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 10 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет №3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией" . В соответствии с декретом лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

Декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией" сыграет серьезную превентивную роль , заявил первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран. Никакого снисхождения в случае совершения коррупционных деяний не будет , подчеркнул начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо, комментируя декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Также он сообщил, что в Беларуси изучают возможность введения механизма проверки с использованием полиграфа в отношении кандидатов на должности с повышенным уровнем коррупционных рисков . Генеральная прокуратура совместно с иными заинтересованными государственными органами подготовила и направила главе государства предложения в законодательство о борьбе с коррупцией .

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №169 "О распоряжении государственным имуществом" . Документ принят с целью активизировать процесс вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.

Совмин установил предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки.

Банк развития подтвердил размещение трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях .

Беларусь заинтересована в увеличении объема годовых инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году до 500 млн евро.

Министерство образования утвердило перечень из 13 международных олимпиад, победители которых в 2019 году будут приниматься без вступительных испытаний в белорусские вузы и учреждения среднего специального образования.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко открыл компьютерный класс в Семеновичской базовой школе Узденского района.

Все топливо в сети автозаправочных станций РДУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" соответствует установленным стандартам качества . Об этом заявил директор предприятия Александр Капшуль, комментируя появившуюся на некоторых интернет-порталах информацию о якобы некондиционном бензине марок АИ-92 и АИ-95, реализующимся в Витебской области на АЗС "Белоруснефть".

Белорусский республиканский союз молодежи объявил о запуске молодежного марафона "Беларусь помнит. Родные лица Победы" , посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и создании одноименного национального альбома памяти с фотографиями прадедов и дедов - освободителей и победителей.

ИНТЕРВЬЮ: Певица ZENA о своей команде , возможностях евровизийной сцены и тинейджерах.

Беларусь презентовала свой проект на 58-й Венецианской биеннале .

Эстафета огня "Пламя мира" II Европейских игр состоялась в Вене и Будапеште.

Лисенок Лесик станет главным героем новой программы Белгосцирка.

Гродно за неделю посетило рекордное количество безвизовых туристов .

Белорусские атлеты завоевали 31 медаль на первом чемпионате мира по воздушной акробатике , который прошел в Москве.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 мая

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В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет выездное пресс-мероприятие: "Новые рекреационные возможности Ботанического сада для жителей и гостей столицы". Начало в 10.00.

XIII Чемпионат Европы среди школьников по игре "Что? Где? Когда?" и XVI Кубок Европы по интеллектуальным играм пройдут по 12 мая в Гомеле.

Пятый фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Северное сияние" пройдет в Минске по 17 мая.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 мая

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День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

Всемирный день медицинской сестры.

135 лет назад родился Лунгерсгаузен Фридрих Вильгельмович (Пензенская обл., Россия), белорусский геолог, действительный член Инбелкульта, профессор, кандидат геолого-минералогических наук. В 1923-1934 годах заведующий кафедрой геологии и гидрогеологии Горы-Горецкого земледельческого института. С 1926 года председатель научного общества по изучению Беларуси (г.Горки). Автор научных трудов по проблемам геологии Поволжья, Средней России и Беларуси (особенно бассейна Западной Двины), методики преподавания геологии. Составил пособие по геологии Беларуси. Умер в 1960 году.

85 лет назад родился Седегов Роберт Сергеевич (Курганская обл., Россия), белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь. Автор научных работ по проблемам усовершенствования систем управления предприятиями, организациями и фирмами, использования в управлении производством современных информационных технологий и средств электронной вычислительной техники. Разработал концепцию интегрированных автоматизированных систем управления машиностроительными и приборостроительными предприятиями. Лауреат Государственной премии Беларуси, Государственной премии СССР.

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