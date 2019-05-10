ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бессмертный полк», луковая эпопея, крутые «запорожцы» и падение Путина - все за вчера

11.05.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня еще немного поработаем (день сокращенный, помните?), завтра денек отдохнем — и возвращаемся в привычный рабочий ритм 5+2. Погода в ближайшие дни баловать не будет — станет теплее, но дожди продолжатся, — так что отсутствия полноценных выходных вы даже не заметите. А кто-то и вовсе еще с больших майских не вернулся: пограничники пока недосчитались 13 тысяч белорусов (и это только те, кто выезжал на машине)! А знаете, сколько всего уезжало? (Оставшиеся будут возвращаться, и пограничники снова ждут очередей — вот где и когда. Может, попробуете велосипед?) Ой, а видели, как провели выходные известные белорусы? Давайте быстро и кратко напомним вам все основные новости вчерашнего дня.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • От нас уехал Михаил Бабич. Да, бывший посол России в Беларуси покинул Минск — теперь это точно. Временно исполнять обязанности поверенного в делах будет советник-посланник Владимир Андреев. Кто это — расскажем здесь (очень, если вспомнить, принципиальный дипломат!) и будем ждать приезда Дмитрия Мезенцева.
  • Российский писатель Виктор Ерофеев в апреле этого года стал гостем фестиваля «Прадмова» в Минске. И вот вам его авторская колонка — взгляд со стороны на отношения между Беларусью и Россией, проблемы Крыма и Куропат, а также будущее развитие Беларуси. Текст писателя уже вышел на немецком языке во Frankfurter Allgemeine Zeitung, одной из ведущих газет Германии, и на финском — на сайте kaleva.fi. Теперь прочесть его можем и мы.
  • Мы решили посмотреть, как поживают десять белорусских проблемных предприятий, которым и бюджетные влияния не помогают — даже несмотря на постоянное недовольство Лукашенко. Хроники белорусских хроников — здесь.

ОЧЕНЬ НУЖНОЕ

  • Так, что у нас интересного о Дне Победы еще было? Поговорили с создателем «Бессмертного полка» — томским журналистом Сергеем Лапенковым о том, как он относится к портрету Сталина на акции, детям в военной форме, акции «Беларусь помнит» и лозунгу «Можем повторить». «Люди, которые говорят и пишут „Можем повторить“ плевать хотели на фронтовиков, для которых важнее всего была победа и которые бы ни за что не хотели, чтобы их дети и правнуки сидели в окопах. Что значит „можем повторить“? Что повторить? Концлагеря?» Кстати, вы никогда не задумывались, сколько можно 9 мая заработать на военной атрибутике? Оказывается, очень немало! В Сморгони на параде заметили необычного батюшку — в военном подряснике и с медалями. Давайте расскажем, что это было. А вот история могилевского ветерана, который не попал на парад: «Встал в 7 утра, нарядился и ждал — а машина не приехала», — рассказывает он. Мы попробовали разобраться, как так вышло, а то у всех причастных сторон свои версии.


  • 8 мая в Минске задержали блогера из Игушетии. Он пытался вылететь в Прагу, но белорусские пограничники не пропустили его. Преследование он связывает со своей оппозиционной политической деятельностью. Вчера в ОГИМ приняли решение о его принудительной высылке «в интересах общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан». Адвокат подал жалобу, но блогера на машине вывезли в Россию — и он опасается за свою жизнь.
  • В Украине избранный президент Зеленский требует скорее назначить дату его инаугурации — он недоволен тем, что делает пока еще действующий президент Порошенко. «Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек уже ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапки и все подряд со шведского стола». Что там происходит — читайте здесь. У Порошенко, конечно, тоже не промолчали.


  • Завтра президента будет выбирать Литва (параллельно там пройдут еще два референдума) — и здесь есть все, что вам нужно знать об этой политической кампании в стране-соседке.
  • Эксперты назвали причины такой внезапной смерти журналиста Сергея Доренко — она здесь. Его дочь попросила проверить все обстоятельства — она считает, что нынешняя жена Доренко была прямо заинтересована в его смерти. Кстати, а видели, что происходит сейчас с известным российским новостным телеграм-каналом Mash? Обыски, задержания, допросы… Говорят, их журналист хотел получить данные о крушении Superjet в аэропорту Шереметьево и использовал фальшивые документы, директор Mash это опроверг… В общем, ребята не сдаются, пишут новости, делают абсурдные видосики про обыски.

ИНТЕРЕСНОЕ

  • В деревню Кучки Вилейского района съехались любители «запорожцев» — и это такая прелесть, смотрите! Посмотреть авто можно будет до 12 мая — в кемпинге «Клевое место». Ездить на таких ухоженных красавцах, конечно, одно удовольствие! Но и без машины, говорят, получаются отличные путешествия — Федор Конюхов видели что творит?


  • А видели, как молодая семья впервые в жизни самостоятельно сажает картошку? Знакомьтесь — Аня и Паша, переехали из Минска в деревню Лютовичи в Копыльском районе. «Когда дом появляется, что-то в человеке меняется. Сразу, конечно, он просто ездит в деревню отдохнуть. На даче у него газон и качели. Год, другой — и появляется мысль о грядочке. Ничего серьезного — просто зелень… Ну чтобы к столу. Еще год — и уже пошли редиска, морковка. Затем входишь в кураж — начинаются помидоры, огурцы. В итоге люди доходят до картошки. Пусть немного, но своя». Но у ребят будет много.
  • Так, мамы девочек-подростков, ни в коем случае не пропустите этот текст и обязательно покажите его своим дочкам. Вот здесь — все, что нужно знать о месячных тем, у кого они только начинаются (или еще нет). В школе об этом в рамках курса биологии не говорят, анатомию проходят в 9 классе, когда месячные могут уже несколько лет как начаться.
  • Ох, какая странная история. В Минске мужчина держал более двух недель двух собак в машине. Жители окрестных домов все это время били тревогу: обращались в милицию. «Нам многие советовали разбить окна в машине и выпустить собак. Но мы хотели действовать по закону!.. Собаки были обезвожены, у одной из них пена была в пасти и огромный клещ, который насосался так, что напоминал палец человека!», — рассказывают местные. Мужчина же говорит, что у него просто сложилась тяжелая жизненная ситуация.

СПОРТ

  • Вчера в Словакии стартовал 83-й чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе (и там уже куча сенсаций!) — увы, впервые за 15 лет без нас (Беларусь год назад утратила прописку в классе сильнейших, но уже в в начале мая, напомним, в казахстанском Нур-Султане вернула себе место в элите, заняв 2-е место в дивизионе IA).
  • А мы тем временем поговорили с Андреем Сидоренко, который в прошлом сезоне был у руля сборной Беларуси по хоккею. Андрей Михайлович в этом интервью защищает сборную от нападок, вспоминает о конфликте с Захаровым из 90-х и о днях в роли главкома минского «Динамо» в минувшем сезоне. Останется ли он на посту, кстати, станет известно после 14 мая. «Ситуация в белорусском хоккее непростая. Почему не провели смену поколений? До последнего „выползали“ за счет игроков, воспитанных в советское время или в первые годы независимости Беларуси в силу сильных традиций советской школы хоккея. А кого воспитали, чтобы рассчитывать на успехи сборной в наши дни? Где топовые игроки? Что-то не вижу».

Все новости пятницы, 10 мая

Кстати. Сегодня же у нас пройдет онлайн-конференция с гастроэнтерологами! О каких заболеваниях говорит изжога, тяжесть в желудке и горечь во рту после еды? Может ли выпадение волос быть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта? Нужно ли удалять полипы в желудке? Как лечить хеликобактерную инфекцию? Как своевременно диагностировать заболевания ЖКТ у детей? Задайте ваш вопрос врачам с 11.30 до 13.00 — и вам обязательно ответят! Ну, а пока посмотрите новый клип Тимы Белорусских или номер, с которым Беларусь едет на «Евровидение», — пользы, конечно, ноль, зато вы в тренде. Ну или потратьте время на вчерашнюю «Экономику на пальцах», если пропустили — вот тут точно не пожалеете.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Сегодня еще немного поработаем (день сокращенный, помните?), завтра денек отдохнем - и возвращаемся в привычный рабочий ритм 5+2.
 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: антикоррупционный декрет, молодежный марафон к 75-летию освобождения и ZENA о "Евровидении"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика