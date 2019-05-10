«Бессмертный полк», луковая эпопея, крутые «запорожцы» и падение Путина - все за вчера

От нас уехал Михаил Бабич. Да, бывший посол России в Беларуси покинул Минск — теперь это точно. Временно исполнять обязанности поверенного в делах будет советник-посланник Владимир Андреев. Кто это — расскажем здесь (очень, если вспомнить, принципиальный дипломат!) и будем ждать приезда Дмитрия Мезенцева.
Российский писатель Виктор Ерофеев в апреле этого года стал гостем фестиваля «Прадмова» в Минске. И вот вам его авторская колонка — взгляд со стороны на отношения между Беларусью и Россией, проблемы Крыма и Куропат, а также будущее развитие Беларуси. Текст писателя уже вышел на немецком языке во Frankfurter Allgemeine Zeitung, одной из ведущих газет Германии, и на финском — на сайте kaleva.fi. Теперь прочесть его можем и мы.
Мы решили посмотреть, как поживают десять белорусских проблемных предприятий, которым и бюджетные влияния не помогают — даже несмотря на постоянное недовольство Лукашенко. Хроники белорусских хроников — здесь.
ОЧЕНЬ НУЖНОЕ
Так, что у нас интересного о Дне Победы еще было? Поговорили с создателем «Бессмертного полка» — томским журналистом Сергеем Лапенковым о том, как он относится к портрету Сталина на акции, детям в военной форме, акции «Беларусь помнит» и лозунгу «Можем повторить». «Люди, которые говорят и пишут „Можем повторить“ плевать хотели на фронтовиков, для которых важнее всего была победа и которые бы ни за что не хотели, чтобы их дети и правнуки сидели в окопах. Что значит „можем повторить“? Что повторить? Концлагеря?» Кстати, вы никогда не задумывались, сколько можно 9 мая заработать на военной атрибутике? Оказывается, очень немало! В Сморгони на параде заметили необычного батюшку — в военном подряснике и с медалями. Давайте расскажем, что это было. А вот история могилевского ветерана, который не попал на парад: «Встал в 7 утра, нарядился и ждал — а машина не приехала», — рассказывает он. Мы попробовали разобраться, как так вышло, а то у всех причастных сторон свои версии.
8 мая в Минске задержали блогера из Игушетии. Он пытался вылететь в Прагу, но белорусские пограничники не пропустили его. Преследование он связывает со своей оппозиционной политической деятельностью. Вчера в ОГИМ приняли решение о его принудительной высылке «в интересах общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан». Адвокат подал жалобу, но блогера на машине вывезли в Россию — и он опасается за свою жизнь.
В Украине избранный президент Зеленский требует скорее назначить дату его инаугурации — он недоволен тем, что делает пока еще действующий президент Порошенко. «Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек уже ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапки и все подряд со шведского стола». Что там происходит — читайте здесь. У Порошенко, конечно, тоже не промолчали.
Эксперты назвали причины такой внезапной смерти журналиста Сергея Доренко — она здесь. Его дочь попросила проверить все обстоятельства — она считает, что нынешняя жена Доренко была прямо заинтересована в его смерти. Кстати, а видели, что происходит сейчас с известным российским новостным телеграм-каналом Mash? Обыски, задержания, допросы… Говорят, их журналист хотел получить данные о крушении Superjet в аэропорту Шереметьево и использовал фальшивые документы, директор Mash это опроверг… В общем, ребята не сдаются, пишут новости, делают абсурдные видосики про обыски.
В деревню Кучки Вилейского района съехались любители «запорожцев» — и это такая прелесть, смотрите! Посмотреть авто можно будет до 12 мая — в кемпинге «Клевое место». Ездить на таких ухоженных красавцах, конечно, одно удовольствие! Но и без машины, говорят, получаются отличные путешествия — Федор Конюхов видели что творит?
А видели, как молодая семья впервые в жизни самостоятельно сажает картошку? Знакомьтесь — Аня и Паша, переехали из Минска в деревню Лютовичи в Копыльском районе. «Когда дом появляется, что-то в человеке меняется. Сразу, конечно, он просто ездит в деревню отдохнуть. На даче у него газон и качели. Год, другой — и появляется мысль о грядочке. Ничего серьезного — просто зелень… Ну чтобы к столу. Еще год — и уже пошли редиска, морковка. Затем входишь в кураж — начинаются помидоры, огурцы. В итоге люди доходят до картошки. Пусть немного, но своя». Но у ребят будет много.
Так, мамы девочек-подростков, ни в коем случае не пропустите этот текст и обязательно покажите его своим дочкам. Вот здесь — все, что нужно знать о месячных тем, у кого они только начинаются (или еще нет). В школе об этом в рамках курса биологии не говорят, анатомию проходят в 9 классе, когда месячные могут уже несколько лет как начаться.
Ох, какая странная история. В Минске мужчина держал более двух недель двух собак в машине. Жители окрестных домов все это время били тревогу: обращались в милицию. «Нам многие советовали разбить окна в машине и выпустить собак. Но мы хотели действовать по закону!.. Собаки были обезвожены, у одной из них пена была в пасти и огромный клещ, который насосался так, что напоминал палец человека!», — рассказывают местные. Мужчина же говорит, что у него просто сложилась тяжелая жизненная ситуация.
СПОРТ
Вчера в Словакии стартовал 83-й чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе (и там уже куча сенсаций!) — увы, впервые за 15 лет без нас (Беларусь год назад утратила прописку в классе сильнейших, но уже в в начале мая, напомним, в казахстанском Нур-Султане вернула себе место в элите, заняв 2-е место в дивизионе IA).
А мы тем временем поговорили с Андреем Сидоренко, который в прошлом сезоне был у руля сборной Беларуси по хоккею. Андрей Михайлович в этом интервью защищает сборную от нападок, вспоминает о конфликте с Захаровым из 90-х и о днях в роли главкома минского «Динамо» в минувшем сезоне. Останется ли он на посту, кстати, станет известно после 14 мая. «Ситуация в белорусском хоккее непростая. Почему не провели смену поколений? До последнего „выползали“ за счет игроков, воспитанных в советское время или в первые годы независимости Беларуси в силу сильных традиций советской школы хоккея. А кого воспитали, чтобы рассчитывать на успехи сборной в наши дни? Где топовые игроки? Что-то не вижу».