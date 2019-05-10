В Витебске попрощаются с ксендзом, которому не разрешили служить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В витебском костеле Иисуса Милосердного 12 мая пройдет святая месса, на которой прихожане попрощаются с польским ксендзом Павлом Кнуреком — настоятелем прихода, который не получил разрешения на дальнейшее служение в Беларуси. Он вынужден вернуться на родину.



Павел Кнурек. Фото: vk.com/vitkatedra

— Приглашаем вместе поблагодарить ксендза Павла за работу в нашей общине и помолиться о Божьем благословении на дальнейшее служение, — такое приглашение разместил в соцсети приход Иисуса Милосердного.

Начало мессы — в 11.30.

Бывший настоятель прихода Иисуса Милосердного Павел Кнурек — гражданин Польши. Прослужил в Витебске чуть более года, до ноября 2018-го, когда был вынужден покинуть страну, так как не получил разрешения на дальнейшее служение в Беларуси. До приезда в Витебск священник почти 17 лет возглавлял приход Святого Апостола Андрея в Лынтупах Поставского района. Организовал там дом для дневного пребывания детей из неблагополучных семей, открыл отделение благотворительного фонда Caritas, ежегодно устраивал детский лагерь, отправлял детей из бедных семей на оздоровление в польские санатории. В Витебске усилиями настоятеля отремонтировали башню костела Иисуса Милосердного, открыли комнату для молитв в областной больнице. Священник планировал группу помощи людям, страдающим от алкогольной зависимости, пункт питания для бездомных. Когда в 2018 году ксендзу не продлили разрешение на служение в Беларуси, верующие обратились с петицией протеста к уполномоченному по делам религии в Беларуси Леониду Гуляко. Однако он отказался пересматривать принятое решения без указания причин. После этого прихожане написали Александру Лукашенко — под обращением было 465 подписей. Из Администрации президента пришел ответ : уполномоченный по делам религий и национальностей, который не продлил ксендзу разрешение на служение, белорусского законодательства не нарушал.