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В Витебске попрощаются с ксендзом, которому не разрешили служить в Беларуси
11.05.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В витебском костеле Иисуса Милосердного 12 мая пройдет святая месса, на которой прихожане попрощаются с польским ксендзом Павлом Кнуреком — настоятелем прихода, который не получил разрешения на дальнейшее служение в Беларуси. Он вынужден вернуться на родину.
— Приглашаем вместе поблагодарить ксендза Павла за работу в нашей общине и помолиться о Божьем благословении на дальнейшее служение, — такое приглашение
Начало мессы — в 11.30.
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Польский священник вынужден вернуться на родину.
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