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74-ю годовщину Великой Победы отметили жители Пинска и гости города

11.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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74-ю годовщину Великой Победы отметили жители Пинска и гости города
По традиции праздничные мероприятия начались с торжественного митинга и парада, которые состоялись на площади Ленина. Здесь собрались сотни пинчан и гостей города над Пиной, чтобы почтить память героев минувшей войны – погибших и вернувшихся в родные места.

После торжественной церемонии поднятия Государственного флага, в которой участвовали Ростислав Николаевич Мухин, ветеран Великой Отечественной войны, партизан, фронтовик, воевавший в составе 3-го Белорусского фронта, и Владислав Горба, студент Полесского государственного университета, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, к ветеранам и гостям праздника обратился председатель Пинского горисполкома И.Г. Ребковец:

– Память о Великой Отечественной войне живет в каждой семье, передается из поколения в поколение. Нынешний 2019 год отмечен знаковым событием в истории – в июле исполняется 75 лет со дня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, время не остановить.

В Пинске в настоящее время проживает 68 ветеранов войны, 291 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей.

Программа социальной поддержки ветеранов в Республике Беларусь в числе приоритетных. И сами ветераны, несмотря на возраст, принимают активное участие в общественной жизни города, вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Пусть вас всегда окружают любовь и почет, тепло и внимание.

И.Г. Ребковец отметил, что в этот знаковый год пинчане подарят стране яркие мирные победы. В 2019 году Пинск объявлен культурной столицей Беларуси. Буквально через несколько дней наш город одним из первых в стране примет почетную эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира». Знаковым событием для пинчан станет открытие нового детского сада в микрорайоне Радужный.

По сложившейся традиции, праздничный митинг завершился вручением цветов ветеранам юными жителями Пинска.

Торжественным маршем прошли по площади Ленина участники праздничного парада – военнослужащие Пинского погранотряда, сотрудники отдела внутренних дел, горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, воспитанники правовых классов города и участники клуба военных моряков «Полесские гардемарины».

Праздничная колонна в сопровождении духового оркестра Пинского погранотряда и городского духового оркестра двинулась по улице Ленина в городской парк культуры и отдыха имени Днепровской флотилии. В этом строю, кроме участников парада, руководители городской и районной администраций, представители трудовых коллективов предприятий и организаций города, общественных объединений, воины-афганцы. И, конечно, участники акции «Беларусь помнит», которая с каждым годом становится все более популярной и значимой для потомков воинов-победителей.

У Вечного огня и Братской могилы состоялся митинг-реквием. Благодарные потомки почтили память воинов-освободителей минутой молчания, к мемориальному комплексу легли цветы и венки.

Митинг-реквием в этот день также состоялся у памятника партизанам Полесья.

Праздничные мероприятия продолжились концертными программами в парке и на площади Ленина с участием творческих коллективов города. В 22.00 небо над Пинском озарил праздничный салют, так же, как 74 года назад советские воины салютовали в честь победы в поверженном Берлине.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

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