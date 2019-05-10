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День Победы с размахом отметили на Пинщине. Вот как праздник прошёл в Новодворском сельсовете
11.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На территориях всех сельсоветов прошли торжественные митинги, концертные программы, возложения цветов и венков к монументам, чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Вспомнили всех поименно во время акции «Беларусь помнит»… Вот как это было в Новодворском сельсовете.
Моменты празднования Дня Победы в Новом Дворе.
Далее торжества продолжились в Чухово. В рамках акции «Беларусь помнит» колонна школьников, жителей д. Чухово, гостей мероприятия под звуки известной композиции «День Победы» прошла по деревне к памятнику погибшим в годы войны землякам.
От великого события – Дня Победы – нас отделяют 74 года. К сожалению, уходят из жизни очевидцы тех трагических и героических дней. В населенных пунктах Новодворского сельсовета осталось всего 9 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Долг нынешних и будущих поколений – хранить память о земляках, о минувшей войне, о героическом подвиге нашего народа, наших солдат и никогда не допустить повторения подобного.
Гостям мероприятия участники детских и взрослых коллективов художественной самодеятельности Новодворского сельсовета подарили праздничные концертные номера.
Моменты празднования Дня Победы в Чухово.
Екатерина МАЙСКАЯ.
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