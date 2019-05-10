День Победы с размахом отметили на Пинщине. Вот как праздник прошёл в Новодворском сельсовете

Источник материала: Полесская правда

На территориях всех сельсоветов прошли торжественные митинги, концертные программы, возложения цветов и венков к монументам, чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Вспомнили всех поименно во время акции «Беларусь помнит»… Вот как это было в Новодворском сельсовете.



С 11 часов утра колонна участников мероприятия, а это руководство сельисполкома и сельхозпредприятия «Новодворское-агро», Новодворской базовой школы, Дома культуры, школьники и общественность, прошла от здания сельисполкома к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в центре агрогородка. Празднование Победы началось с небольшого митинга и возложения гирлянды в память о мужестве и стойкости погибших земляков. Не оставили без внимания и места захоронения расстрелянных немцами в первые дни войны комсомольцев В.Е. Коховца и Н.А. Гузаревича, а также погибшего летом 1944 года летчика Н.Н. Максименко: учащиеся Новодворской школы во главе с директором Н.А. Масюк возложили на их могилы на местном кладбище венки и почтили память воинов минутой молчания.

Моменты празднования Дня Победы в Новом Дворе.

Далее торжества продолжились в Чухово. В рамках акции «Беларусь помнит» колонна школьников, жителей д. Чухово, гостей мероприятия под звуки известной композиции «День Победы» прошла по деревне к памятнику погибшим в годы войны землякам.





Наши отцы, деды и прадеды отстояли свободу и независимость Родины. Какой страшной ценой была завоевана победа в Великой Отечественной войне! В Беларуси, пожалуй, нет семьи, которой бы ни коснулась эта трагедия. И в каждом доме чтят память и имена героев. Фронтовой и трудовой подвиг ветеранов будет жить славой в веках. Они сражались не щадя жизни, насмерть стояли за каждый клочок нашей земли, работали на пределе сил и возможностей, отдавая жизнь во имя Родины, выдержали все ужасы войны, голод, разруху. Подняли страну из руин и создали сильное процветающее государство. Эти слова звучали в выступлениях председателя Новодворского сельисполкома И.П. Кириковича, директора ОАО «Новодворское-агро» А.Н. Богдана, главного редактора газеты «Полесская правда» В.Н. Подлужной, старосты

д. Чухово О.М. Шпаковской, а также учащихся Чуховской средней школы.

От великого события – Дня Победы – нас отделяют 74 года. К сожалению, уходят из жизни очевидцы тех трагических и героических дней. В населенных пунктах Новодворского сельсовета осталось всего 9 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Долг нынешних и будущих поколений – хранить память о земляках, о минувшей войне, о героическом подвиге нашего народа, наших солдат и никогда не допустить повторения подобного.

Гостям мероприятия участники детских и взрослых коллективов художественной самодеятельности Новодворского сельсовета подарили праздничные концертные номера.

Моменты празднования Дня Победы в Чухово.

Екатерина МАЙСКАЯ.

Фото автора.