ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День Победы с размахом отметили на Пинщине. Вот как праздник прошёл в Новодворском сельсовете

11.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

На территориях всех сельсоветов прошли торжественные митинги, концертные программы, возложения цветов и венков к монументам, чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Вспомнили всех поименно во время акции «Беларусь помнит»… Вот как это было в Новодворском сельсовете.

День Победы с размахом отметили на Пинщине. Вот как праздник прошёл в Новодворском сельсовете
С 11 часов утра колонна участников мероприятия, а это руководство сельисполкома и сельхозпредприятия «Новодворское-агро», Новодворской базовой школы, Дома культуры, школьники и общественность, прошла от здания сельисполкома к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в центре агрогородка. Празднование Победы началось с небольшого митинга и возложения гирлянды в память о мужестве и стойкости погибших земляков. Не оставили без внимания и места захоронения расстрелянных немцами в первые дни войны комсомольцев В.Е. Коховца и Н.А. Гузаревича, а также погибшего летом 1944 года летчика Н.Н. Максименко: учащиеся Новодворской школы во главе с директором Н.А. Масюк возложили на их могилы на местном кладбище венки и почтили память воинов минутой молчания.

Моменты празднования Дня Победы в Новом Дворе.

Далее торжества продолжились в Чухово. В рамках акции «Беларусь помнит» колонна школьников, жителей д. Чухово, гостей мероприятия под звуки известной композиции «День Победы» прошла по деревне к памятнику погибшим в годы войны землякам.


День Победы с размахом отметили на Пинщине. Вот как праздник прошёл в Новодворском сельсовете
Наши отцы, деды и прадеды отстояли свободу и независимость Родины. Какой страшной ценой была завоевана победа в Великой Отечественной войне! В Беларуси, пожалуй, нет семьи, которой бы ни коснулась эта трагедия. И в каждом доме чтят память и имена героев. Фронтовой и трудовой подвиг ветеранов будет жить славой в веках. Они сражались не щадя жизни, насмерть стояли за каждый клочок нашей земли, работали на пределе сил и возможностей, отдавая жизнь во имя Родины, выдержали все ужасы войны, голод, разруху. Подняли страну из руин и создали сильное процветающее государство. Эти слова звучали в выступлениях председателя Новодворского сельисполкома И.П. Кириковича, директора ОАО «Новодворское-агро» А.Н. Богдана, главного редактора газеты «Полесская правда» В.Н. Подлужной, старосты
д. Чухово О.М. Шпаковской, а также учащихся Чуховской средней школы.

От великого события – Дня Победы – нас отделяют 74 года. К сожалению, уходят из жизни очевидцы тех трагических и героических дней. В населенных пунктах Новодворского сельсовета осталось всего 9 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Долг нынешних и будущих поколений – хранить память о земляках, о минувшей войне, о героическом подвиге нашего народа, наших солдат и никогда не допустить повторения подобного.

Гостям мероприятия участники детских и взрослых коллективов художественной самодеятельности Новодворского сельсовета подарили праздничные концертные номера.

Моменты празднования Дня Победы в Чухово.

Екатерина МАЙСКАЯ.
Фото автора.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Врач-дерматолог описал признаки перерождения родинки в меланому
74-ю годовщину Великой Победы отметили жители Пинска и гости города »
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске попрощаются с ксендзом, которому не разрешили служить в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика