Жителей Кировщины предупреждают об опасности рыбной ловли вблизи воздушных линий электропередач

Источник материала: Кировец





Уважаемые любители рыбной ловли! Рыбалка зачастую приносит не только удовольствие и отдых, но также таит угрозу для вашей жизни. Чаще всего это происходит, когда место рыбной ловли на водоеме расположено вблизи воздушных линий электропередач. Об опасности нахождения в таких местах преждупреждает жителей Кировщины начальник Кировской районной инспекции энергогазинспекции Николай Русецкий.

В распоряжении любителей рыбной ловли сейчас огромное количество удилищ различной длины. Стоит только замахнуться длинной удочкой вблизи проводов линии электропередачи, и этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение.

За 2018 год в Республике Беларусь произошло 8 несчастных случаев связанных с поражением людей электрическим током во время рыбалки в охранной зоне воздушных линий. Шесть из них — со смертельным исходом.

Энергонадзор предупреждает, что касание удилищами или их приближение на недопустимое расстояние к проводам воздушных линий электропередач создает реальную угрозу вашему здоровью и жизни.

Чтобы избежать несчастного случая и с хорошим уловом вернуться домой, необходимо не игнорировать, а строго выполнять требования следующих плакатов, установленных на берегу водоема: «Охранная зона линий электропередачи», «Опасно для жизни!», «Рыбная ловля запрещена!».

При перемещениях под проводами нужно предварительно складывать удочку.