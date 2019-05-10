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12 мая будет перекрыта улица Ленина в Бресте. Смотрите, как будет ходить транспорт

11.05.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 мая, с 10.30 до 13.00 и с 17.30 до 20.00, будет запрещено движение транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Леваневского до ул. Гоголя, сообщает Брестский автобусный парк.

Смотрите, как в это время будут ходить городские автобусы.


 
 
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12 мая будет запрещено движение транспорта по ул. Ленина.
 
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