12 мая будет перекрыта улица Ленина в Бресте. Смотрите, как будет ходить транспорт

Источник материала: Tut.by

12 мая, с 10.30 до 13.00 и с 17.30 до 20.00, будет запрещено движение транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Леваневского до ул. Гоголя, сообщает Брестский автобусный парк.

Смотрите, как в это время будут ходить городские автобусы.



