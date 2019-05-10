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12 мая будет перекрыта улица Ленина в Бресте. Смотрите, как будет ходить транспорт
11.05.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 мая, с 10.30 до 13.00 и с 17.30 до 20.00, будет запрещено движение транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Леваневского до ул. Гоголя,
Смотрите, как в это время будут ходить городские автобусы.
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12 мая будет запрещено движение транспорта по ул. Ленина.
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