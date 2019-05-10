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САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ — ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

11.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство


Выступая перед присутствующими, заместитель председателя райисполкома А.Ф. Копикова отметила, что за 2018 год на территории Борисовского района зарегистрировано 158 пожаров, что на 43% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Гибели детей от пожаров за последние 4 года на территории Борисовского района не допущено.
Наибольшее количество пожаров и гибели людей от них по-прежнему происходит в жилищном фонде (в 2018 г. — 145 пожаров, или 91,7% от общего количества, погибло 26 чел. — 96,3% от всех погибших).
Основные причины пожаров: 42% (67) — наибольшее количество зарегистрированных пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем; 30% (47) — из-за нарушений правил монтажа и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств; 21% (33) — по причине нарушения правил монтажа и эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Основная причина пожаров с гибелью людей — неосторожное обращение с огнем.
Динамика преступности в Борисовском районе за последние 4 года характеризуется относительной стабильностью, что позволяет сделать вывод о сохранении указанных тенденций и в предстоящий период. Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом, общее количество уголовно наказуемых деяний в регионе увеличилось на 2,6%.
Необходимо отметить, что наряду с общим ростом преступности сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений (с 71 до 65), а также таких преступлений, как: разбои (с 4 до 3); кражи имущества всех форм собственности (с 759 до 747), в том числе из жилищ граждан (с 275 до 247). Однако вдвое увеличилось количество умышленных убийств (с 6 до 12), и практически половина из них (5 из 12) совершены на семейно-бытовой почве. Как и прежде, насилие в семье является латентным и требует особого внимания к вопросу функционирования системы предупреждения такого насилия.
Проводимая комплексная работа по предупреждению распространения пьянства позволила сократить на 3% количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения (с 35,8% до 32,7%).
Сократилось количество подростков, вовлеченных в преступную деятельность (с 52 до 34; -34,6%. По области — 7,7%), а также удельный вес преступлений с их участием (с 8,4% до 5,5%).
Не допущено осложнения дорожной обстановки, связанной с гибелью и ранением людей в результате совершения ДТП. Так, на территории района совершено 63 учетных дорожно-транспортных происшествия (2017 г. — 89), в результате которых 8 человек погибли (2017 г. — 15), 62 получили ранения различных степеней тяжести (2017 г. — 89). Сократилось количество ДТП с участием пешеходов (с 29 до 22), а также получивших ранения в результате их совершения (с 26 до 19).
Не утратил в ушедшем году актуальности вопрос распространения наркомании в регионе. При областном снижении количества выявляемых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (с 884 до 869; -1,6%), количество таких преступлений в районе практически не изменилось
(134 – 135).
В 2018 году Борисовская районная организация ОСВОД продолжала наращивать результаты по предупреждению гибели людей на водах.
За год численность организации выросла на 15146 человек и достигла 37975 членов ОСВОД.
Главным итогом проведенной профилактической работы в 2018 году стало снижение количества несчастных случаев с людьми на водах, в том числе с их гибелью, которое составило 39%. Так, если в 2017 году на водах утонуло 13 жителей района, в числе которых был 1 несовершеннолетний, то в 2018 году утонуло 8 человек, и гибели несовершеннолетних не допущено. Причем ни один из утонувших не погиб в зонах массового отдыха у воды. Спасено в 2018 году 12 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Оправдал свое назначение сезонный спасательный пост ОСВОД в зоне отдыха «Дубки», где было спасено наибольшее число тонувших граждан.
В 2018 году эпидемическая ситуация в целом по району характеризовалась как неустойчивая. На административной территории не регистрировались случаи инфекционных заболеваний по 50 нозологическим формам, в том числе связанных с оказанием медицинской помощи.
По оперативным данным за первый квартал 2019 года, по сравнению с первым кварталом 2018 года, в Борисовском районе смертность от случайных отравлений алкоголем снизилась на 20% .
Таким образом, смертность от случайных отравлений алкоголем в Борисовском районе ниже данного показателя по Минской области на 12,7% и ниже республиканского показателя на 5,9%.
Уровни суицидов в Борисовском районе в течение последних пяти лет колеблются от максимального — 27,3 в 2015 г. до минимального — 17,7 в 2018 г.
В 2018 году число суицидов сократилось до 32 случаев, при этом доля суицидов, совершенных в Борисовском районе, сократилась до 10,3%.
За 2018 год в Борисовском районе на производстве произошло 20 несчастных случаев с тяжелым исходом (в 1 из них потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения) и 1 — со смертельным исходом. В 2017 году соответственно 21 (1) и 1.
Анализ причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями по результатам специальных расследований показывает, что причины травматизма работников в 2018 году носят организационный характер: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, отсутствие контроля за исполнением подчиненными работниками инструкций по охране труда или трудовой дисциплины; невыполнение потерпевшими требований инструкции по охране труда и др.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности — одно из основных направлений работы управления по образованию и учреждений образования.
В каждом учреждении образования спланирован и реализуется ряд организационных и практических мероприятий по формированию безопасности жизнедеятельности. В эту работу включены все участники образовательного процесса: дети, педагоги, родители.
С содокладами по теме выступили руководители правоохранительных органов и ГРОЧС.
По итогам обсуждения вопроса было принято соответствующее решение.

 
 
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О соблюдении в 2018 году требований законодательства по обеспечению безопасности жизнедеятельности и задачах на 2019 год шла речь на расширенном заседании...
 
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