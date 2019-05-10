СЛОВЕСНЫЕ ЖОНГЛЕРЫ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ

Источник материала: Единство



Надрывный подтекст с разрывом рубахи на груди очевиден: видали, как над инвалидом измываются? Но вот незадача: Борисов не мегаполис, многие знакомы не только с соседями, но и с дальними родственниками друзей и знакомых. Поэтому на фотографии тут же узнали пенсионерку и инвалида I группы С.Н. Еремкину. В частном доме она проживает с сыном Юрием, который до достижения пенсионного возраста получал ежемесячное денежное вознаграждение по уходу за матерью.

Есть у Светланы Николаевны дочь Надежда, проживающая в Борисове, а еще — две взрослые внучки и двое правнуков 10 и 14 лет. Словом, женщина не брошена на произвол судьбы родственниками, помочь по хозяйству есть кому и теоретически, и практически. Да и государство внесло хорошую лепту, обеспечив ее приличной пенсией, бесплатной инвалидной коляской, ходунками.

Накануне Пасхи владельцев частных домов действительно призвали очистить прилегающую территорию от мусора, покрасить заборы. Ничего зазорного или удивительного в этом нет: в любой стране хороший хозяин без напоминаний приведет в порядок свой двор, и на банку краски всегда найдет денег, чтобы не выглядеть в глазах прохожих неряхой.

Рискну предположить, что уведомление о необходимости наведения порядка пришло на имя Светланы Николаевны только по одной причине — домовладелицей является именно она. Если бы оно адресовалось ее сыну, то и всплеска с подменой понятий в информационном болоте не последовало бы.

На самом деле манипулировать чужим сознанием не так уж сложно. Недавно, например, прочитала чудовищную историю о том, как один гитлеровец во время войны преуспел в жуткой деятельности — массовом уничтожении евреев. Он даже гордился тем, что приговоренные идут на казнь спокойно и без истерик. Как нелюдь этого достиг? Очень просто: жонглированием слов. Если нужно было отправить людей в печи, он избегал фразы «Сожгите их заживо!», подменяя зловещие слова вполне культурным оборотом: «Пожалуйста, этим людям необходимо особое обращение».

Говоря иначе, происходило жонглирование слов, подмена понятий, когда набор приятных слов скрывал истинную подоплеку происходящего, а позывы чувств затмевали остатки разума человека и полностью подчиняли его примитивным инстинктам.

Но вернемся к нашей ситуации. Беда не только в том, что больную пожилую борисовчанку использовали в качестве «подсадной утки» для постановочного фото. Гораздо страшнее, что сделано это с ведома ее же сына.

Воздержусь от моральных увещеваний по этому поводу, пусть каждый читатель сделает выводы сам, а заодно поразмышляет: стоит ли поддаваться на «удочку» словесных жонглеров? Не лучше ли попытаться найти то, что не укладывается в их схему, — ведь им только и надо, чтобы излишне доверчивые люди позволили ограничить себя теми рамками, которые выдвигают манипуляторы.

Кстати

По Правилам благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденным постановлением №1087 Совета Министров Республики Беларусь, каждый землепользователь и землевладелец должен содержать здание жилого дома и хозяйственные постройки, свой земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем состоянии.

За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность: согласно статье 21.13 КоАП, непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений влечет наложение штрафа в размере от 2 до 15 базовых величин.

Наш корр.