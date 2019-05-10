ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

12 мая – Международный день медицинской сестры

11.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

12 мая – Международный день медицинской сестры
Мир так устроен, что некоторые профессии вымирают – их заменяют компьютеры или машины. Однако есть те, которые всегда были и всегда будут.
В первую очередь, это работа медицинских сестер. Уход за больными людьми нужен всегда, и никакой робот не справится с этой сложной задачей. Этот праздник – Международный день медицинской сестры – 12 мая отмечает весь средний медицинский персонал поликлиник, больниц и других учреждений здравоохранения, студенты и преподавательский состав медицинских колледжей и вузов во многих странах мира.
В наше время ни одну больницу мира, ни одну поликлинику невозможно представить без медицинских сестёр. Они помогают вести амбулаторный прием пациентов, ухаживают за ними, ассистируют при операциях и, конечно же, выполняют массу нужной и важной работы. В любом стационаре день начинается не с первых лучей солнца, а с появления в палате медицинской сестры. Измерение температуры, давления, раздача лекарственных средств, первые утренние процедуры, подготовка к обходу и так далее, и так далее…
Весь день на ногах, а ведь нужно не просто четко выполнять все предписания врачей, обязательно нужно проявлять заботу о каждом пациенте, уделять ему внимание, хотя бы просто ему улыбнуться и поддержать.
Медицинские сестры постоянно работают над повышением своей квалификации, знаний и умений; увеличивается доля услуг, оказываемых ими. На 1 января 2019 года аттестованность работников со средним медицинским образованием составила 80,5 процента, что является выше областного показателя. За 1 квартал 2019 года медицинскими сестрами было получено 14 вторых квалификационных категорий и 15 – первых квалификационных категорий. Получено 5 положительных заключений от внештатного специалиста по работе со средним медперсоналом Брестского облисполкома для получения высшей квалификационной категории.
В марте 2019 года на конференции, на которой подводили итоги работы сестринского персонала за 2018 год в Брестской центральной городской больнице, большое внимание уделили вопросу вступления среднего медперсонала в Белорусское общественное объединение медицинских сестер (БелООМС). В 2018 году из нашего коллектива 631 человек вступил в Ассоциацию медицинских сестер.
В этом году к награждению почетной грамотой БелООМС к Международному дню медицинской сестры впервые представлены 9 человек – старшая медицинская сестра отделения переливания крови Дворецкая Г. П., старшая медицинская сестра Бережновской БСУ Жакун Е. Ю., старшая медицинская сестра поликлиники филиала «Давид-Городокская больница» Шикунец Н. В., медицинская сестра кабинета врача общей практики Речицкой АВОП Мазанович Н. Н., медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации Столинской ЦРБ Савошевич Е. В, медицинская сестра терапевтического отделения Столинской ЦРБ Харитоник С. Н., акушерка смотрового кабинета отделения профилактики поликлиники Яхновец Л. А., медицинская сестра-диетолог стационара филиала «Давид-Городокская больница» Брезовская А. Г, медицинская сестра-регистратор архива, профилактического кабинета филиала «Давид-Городокская больница» Оношко М. Ф.
10 мая в актовом зале УЗ «Столинская ЦРБ» медицинские сестры принимали искренние поздравления от администрации ЦРБ и профсоюзной организации. Был проведен торжественный концерт, в котором, как всегда, самое активное участие приняли коллективы Речицкой и Ольшанской АВОП, филиала УЗ «Столинская ЦРБ» «Давид-Городокская больница» и сами медицинские работники Столинской ЦРБ.
Благодарю и поздравляю медицинских сестер как работающих на данный момент, так и ранее работавших в системе здравоохранения с профессиональным праздником.
Елена Кузьмич,
главная медицинская сестра
УЗ «Столинская ЦРБ»

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мир так устроен, что некоторые профессии вымирают – их заменяют компьютеры или машины. Однако есть те, которые всегда были и
 
Новости дня
Новости общества
 
СЛОВЕСНЫЕ ЖОНГЛЕРЫ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика