12 мая – Международный день медицинской сестры

Источник материала: Навiны Палесся



Мир так устроен, что некоторые профессии вымирают – их заменяют компьютеры или машины. Однако есть те, которые всегда были и всегда будут.

В первую очередь, это работа медицинских сестер. Уход за больными людьми нужен всегда, и никакой робот не справится с этой сложной задачей. Этот праздник – Международный день медицинской сестры – 12 мая отмечает весь средний медицинский персонал поликлиник, больниц и других учреждений здравоохранения, студенты и преподавательский состав медицинских колледжей и вузов во многих странах мира.

В наше время ни одну больницу мира, ни одну поликлинику невозможно представить без медицинских сестёр. Они помогают вести амбулаторный прием пациентов, ухаживают за ними, ассистируют при операциях и, конечно же, выполняют массу нужной и важной работы. В любом стационаре день начинается не с первых лучей солнца, а с появления в палате медицинской сестры. Измерение температуры, давления, раздача лекарственных средств, первые утренние процедуры, подготовка к обходу и так далее, и так далее…

Весь день на ногах, а ведь нужно не просто четко выполнять все предписания врачей, обязательно нужно проявлять заботу о каждом пациенте, уделять ему внимание, хотя бы просто ему улыбнуться и поддержать.

Медицинские сестры постоянно работают над повышением своей квалификации, знаний и умений; увеличивается доля услуг, оказываемых ими. На 1 января 2019 года аттестованность работников со средним медицинским образованием составила 80,5 процента, что является выше областного показателя. За 1 квартал 2019 года медицинскими сестрами было получено 14 вторых квалификационных категорий и 15 – первых квалификационных категорий. Получено 5 положительных заключений от внештатного специалиста по работе со средним медперсоналом Брестского облисполкома для получения высшей квалификационной категории.

В марте 2019 года на конференции, на которой подводили итоги работы сестринского персонала за 2018 год в Брестской центральной городской больнице, большое внимание уделили вопросу вступления среднего медперсонала в Белорусское общественное объединение медицинских сестер (БелООМС). В 2018 году из нашего коллектива 631 человек вступил в Ассоциацию медицинских сестер.

В этом году к награждению почетной грамотой БелООМС к Международному дню медицинской сестры впервые представлены 9 человек – старшая медицинская сестра отделения переливания крови Дворецкая Г. П., старшая медицинская сестра Бережновской БСУ Жакун Е. Ю., старшая медицинская сестра поликлиники филиала «Давид-Городокская больница» Шикунец Н. В., медицинская сестра кабинета врача общей практики Речицкой АВОП Мазанович Н. Н., медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации Столинской ЦРБ Савошевич Е. В, медицинская сестра терапевтического отделения Столинской ЦРБ Харитоник С. Н., акушерка смотрового кабинета отделения профилактики поликлиники Яхновец Л. А., медицинская сестра-диетолог стационара филиала «Давид-Городокская больница» Брезовская А. Г, медицинская сестра-регистратор архива, профилактического кабинета филиала «Давид-Городокская больница» Оношко М. Ф.

10 мая в актовом зале УЗ «Столинская ЦРБ» медицинские сестры принимали искренние поздравления от администрации ЦРБ и профсоюзной организации. Был проведен торжественный концерт, в котором, как всегда, самое активное участие приняли коллективы Речицкой и Ольшанской АВОП, филиала УЗ «Столинская ЦРБ» «Давид-Городокская больница» и сами медицинские работники Столинской ЦРБ.

Благодарю и поздравляю медицинских сестер как работающих на данный момент, так и ранее работавших в системе здравоохранения с профессиональным праздником.

Елена Кузьмич,

главная медицинская сестра

УЗ «Столинская ЦРБ»