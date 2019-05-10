Если вы готовы стать приёмными родителями

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Ребенку дарите вы счастье и тепло,

родительскую ласку и заботу.

И надо знать: вам очень повезло,

Что стали вы родителем кого-то…

«Сироту пристроить, что храм построить» — так гласит народная мудрость. Спасение сирот, усыновление всегда были богоугодным делом.

Доброе отношение к покинутому ребенку живёт среди людей испокон веков. Так, в старые времена в монастырях, окруженных от набегов высокими стенами, был обычай выбрасывать наружу корзину на длинной веревке. Непутевая мать, решившая от ребенка избавиться, ночью, чтобы никто не видел ее позора, укладывала в корзину ребенка, а поутру его поднимали монахи или монашки, чтобы дитя спасти, вырастить, научить делу.

В нашем районе также есть дети, у которых нет мамы и папы. Таких детей мало просто любить, им нужно помочь! Вы можете помочь ребёнку пережить горечь разлуки с близкими людьми, оказать психологическую помощь и поддержку ещё неокрепшей жизни, подарить тепло домашнего очага израненной душе, защитить права и законные интересы, поднять на ноги и научить достойной жизни, став приёмным родителем.

Потребность иметь семью, отца и мать – одна из сильнейших потребностей ребенка. Приемная семья является формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и трудового договора. Договор о передаче ребенка (детей) и трудовой договор заключаются между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).

Приёмное родительство – это профессионально оплачиваемый труд.

Если у вас есть желание и вы готовы трудиться, воспитывая детей с особенной судьбой, обращайтесь в СПЦ Верхнедвинского района по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Советская, д. 60. Тел: 6-79-00 или отдел по образованию Верхнедвинского райисполкома, каб. 56, г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, д. 1. Тел: 6-79-00.

Д. Максуль,

директор СПЦ.