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Если вы готовы стать приёмными родителями

11.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Если вы готовы стать приёмными родителями

Ребенку дарите вы счастье и тепло,
родительскую ласку и заботу.
И надо знать: вам очень повезло,
Что стали вы родителем кого-то…
«Сироту пристроить, что храм построить» — так гласит народная мудрость. Спасение сирот, усыновление всегда были богоугодным делом.
Доброе отношение к покинутому ребенку живёт среди людей испокон веков. Так, в старые времена в монастырях, окруженных от набегов высокими стенами, был обычай выбрасывать наружу корзину на длинной веревке. Непутевая мать, решившая от ребенка избавиться, ночью, чтобы никто не видел ее позора, укладывала в корзину ребенка, а поутру его поднимали монахи или монашки, чтобы дитя спасти, вырастить, научить делу.
В нашем районе также есть дети, у которых нет мамы и папы. Таких детей мало просто любить, им нужно помочь! Вы можете помочь ребёнку пережить горечь разлуки с близкими людьми, оказать психологическую помощь и поддержку ещё неокрепшей жизни, подарить тепло домашнего очага израненной душе, защитить права и законные интересы, поднять на ноги и научить достойной жизни, став приёмным родителем.
Потребность иметь семью, отца и мать – одна из сильнейших потребностей ребенка. Приемная семья является формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и трудового договора. Договор о передаче ребенка (детей) и трудовой договор заключаются между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).
Приёмное родительство – это профессионально оплачиваемый труд.
Если у вас есть желание и вы готовы трудиться, воспитывая детей с особенной судьбой, обращайтесь в СПЦ Верхнедвинского района по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Советская, д. 60. Тел: 6-79-00 или отдел по образованию Верхнедвинского райисполкома, каб. 56, г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, д. 1. Тел: 6-79-00.
Д. Максуль,
директор СПЦ.

 
 
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