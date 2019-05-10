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Когда в Могилеве начнут принимать заявления в первые классы школ и гимназий и куда идти родителям

11.05.2019 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прием заявлений в первые классы школ Могилева начнется 12 июня, сообщает Mogilevnews.by. Продлится прием документов до 28 августа, сообщили в управлении по образованию Моггорисполкома.

Для приема детей в первый класс необходимо подать заявление на имя директора; медсправку о состоянии здоровья и свидетельство о рождении ребенка.

В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября учебного года исполнилось шесть и более лет. По желанию родителей в школу могут взять и ребенка, которому шесть лет исполнится с 1 по 30 сентября.

Выот здесь можно посмотреть, жители каких микрорайонов относятся к каким школам Ленинского и Октябрьского района Могилева. Перед началом нынешнего учебного года микрозоны были определены и для гимназий Ленинского и Октябрьского районов.

 
Теги: Могилев
 
 
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В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября учебного года исполнилось шесть и более лет.
 
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