Когда в Могилеве начнут принимать заявления в первые классы школ и гимназий и куда идти родителям

Источник материала: Tut.by

Прием заявлений в первые классы школ Могилева начнется 12 июня, сообщает Mogilevnews.by. Продлится прием документов до 28 августа, сообщили в управлении по образованию Моггорисполкома.

Для приема детей в первый класс необходимо подать заявление на имя директора; медсправку о состоянии здоровья и свидетельство о рождении ребенка.

В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября учебного года исполнилось шесть и более лет. По желанию родителей в школу могут взять и ребенка, которому шесть лет исполнится с 1 по 30 сентября.

Выот здесь можно посмотреть, жители каких микрорайонов относятся к каким школам Ленинского и Октябрьского района Могилева. Перед началом нынешнего учебного года микрозоны были определены и для гимназий Ленинского и Октябрьского районов.