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Мама из Молодечно на пятом месяце потеряла двойню. Прокуратура настояла на дополнительной проверке

11.05.2019 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Молодечно на пятом месяце беременности потеряла двойню. В возбуждении уголовного дела семье отказали ввиду отсутствия состава преступления. Однако прокуратура Молодечненского района отменила это решение районного отдела Следственного комитета. Сейчас проводится дополнительная проверка.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Прокурор Молодечненского района Владимир Дубовский рассказал TUT.BY, что прокуратура района отменила решение районного отдела СК о невозбуждении уголовного дела по факту смерти плодов беременной женщины в роддоме в Молодечно. Причина: неполнота проведенной проверки.

— Сейчас районным отделом Следственного комитета Молодечненского района проводится дополнительная проверка. Даны указания о проведении конкретных проверочных действий, чтобы быть уверенными в законности принятого решения, — отметил прокурор.

Напомним, в редакцию портала в декабре 2018 года обратился Михаил — муж Натальи. Она на пятом месяце беременности потеряла двойню. В семье уже есть двое детей. По словам Михаила, жене 40 лет, она была полностью здорова, легла в больницу на плановую госпитализацию. И уже к вечеру у нее поднялось давление, и она упала в обморок.

— Ее не отправили к кардиологу, не сделали УЗИ. В пятницу после моих криков и настояний ей все-таки сделали УЗИ — оказалось, что один плод уже умер, второй умирает. Моя жена была уже в критическом состоянии, говорили, что она сама может умереть. Приехали врачи из Минска, сделали операцию. В воскресенье ее перевезли в Минск в РНПЦ «Мать и дитя», — рассказывал ранее Михаил.

Комиссия Минздрава также провела проверку по данному факту и выявила замечания в организации ведения медицинской документации пациентки, которые не повлияли на исход лечения на этапе женской консультации.

— При первой явке отсутствует осмотр терапевта, пациентка недообследована на ЦМВ (цитомегаловирус) ввиду отсутствия реактивов, не обследована на инфекции, передающиеся половым путем, ввиду отсутствия проведения диагностики на бюджетной основе. В отделении патологии беременности не выполнено своевременно УЗИ плодов, не сформулирован клинический диагноз в первые трое суток пребывания пациентки в стационаре. Отсутствует коррекция артериальной гипертензии при осмотре терапевтом при артериальном давлении 135/90 на обеих руках. На следующий день не проведен консилиум при ухудшении состояния пациентки и при артериальном давлении 190/100, — зачитывал Михаил в марте 2019 года выдержки из документа.

Тогда комиссия пришла к выводу, что тяжелое осложнение беременности возникло из-за стремительно развивающейся преэклампсии тяжелой степени (осложнение беременности, при котором повышается артериальное давление. — Прим. TUT.BY), усугубившейся HELLP-синдромом (быстро нарастающие тошнота, рвота, отеки, головная боль, боли в эпигастральной области и области правого подреберья).

Ранее из Молодечненской центральной районной больницы семье пришло письмо, где указано, что к заведующему родильным домом, заведующему отделением патологии беременности, дежурному медицинскому персоналу, участвовавшим в оказании медпомощи Наталье, применили меры дисциплинарного взыскания.

При этом Молодечненский районный отдел Следственного комитета в возбуждении уголовного дела в начале прошлого года отказал ввиду отсутствия состава преступления.

Напомним, что ранее заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Светлана Нагибович рассказывала TUT.BY, что беременность, когда на одной плаценте два плода, — это всегда опасно, а 19−20 недель — срок нежизнеспособных плодов.

— Если они погибают внутриутробно, то, скорее всего, у них не было возможности жить. К тому же очень большой процент осложнений именно при многоплодной беременности: человеческий организм не настроен на многоплодие, — говорила специалист.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура района отменила решение районного отдела СК о невозбуждении уголовного дела по факту смерти плодов беременной женщины в роддоме в Молодечно.
 
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