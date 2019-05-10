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Мама из Молодечно на пятом месяце потеряла двойню. Прокуратура настояла на дополнительной проверке
11.05.2019 10:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Молодечно на пятом месяце беременности
Прокурор Молодечненского района Владимир Дубовский рассказал TUT.BY, что прокуратура района отменила решение районного отдела СК о невозбуждении уголовного дела по факту смерти плодов беременной женщины в роддоме в Молодечно. Причина: неполнота проведенной проверки.
— Сейчас районным отделом Следственного комитета Молодечненского района проводится дополнительная проверка. Даны указания о проведении конкретных проверочных действий, чтобы быть уверенными в законности принятого решения, — отметил прокурор.
Напомним, в редакцию портала в декабре 2018 года
— Ее не отправили к кардиологу, не сделали УЗИ. В пятницу после моих криков и настояний ей все-таки сделали УЗИ — оказалось, что один плод уже умер, второй умирает. Моя жена была уже в критическом состоянии, говорили, что она сама может умереть. Приехали врачи из Минска, сделали операцию. В воскресенье ее перевезли в Минск в РНПЦ «Мать и дитя», — рассказывал ранее Михаил.
Комиссия Минздрава также провела проверку по данному факту и выявила замечания в организации ведения медицинской документации пациентки, которые не повлияли на исход лечения на этапе женской консультации.
— При первой явке отсутствует осмотр терапевта, пациентка недообследована на ЦМВ (цитомегаловирус) ввиду отсутствия реактивов, не обследована на инфекции, передающиеся половым путем, ввиду отсутствия проведения диагностики на бюджетной основе. В отделении патологии беременности не выполнено своевременно УЗИ плодов, не сформулирован клинический диагноз в первые трое суток пребывания пациентки в стационаре. Отсутствует коррекция артериальной гипертензии при осмотре терапевтом при артериальном давлении 135/90 на обеих руках. На следующий день не проведен консилиум при ухудшении состояния пациентки и при артериальном давлении 190/100, — зачитывал Михаил в марте 2019 года выдержки из документа.
Тогда комиссия пришла к выводу, что тяжелое осложнение беременности возникло из-за стремительно развивающейся преэклампсии тяжелой степени (осложнение беременности, при котором повышается артериальное давление. — Прим. TUT.BY), усугубившейся HELLP-синдромом (быстро нарастающие тошнота, рвота, отеки, головная боль, боли в эпигастральной области и области правого подреберья).
Ранее из Молодечненской центральной районной больницы семье пришло письмо, где указано, что к заведующему родильным домом, заведующему отделением патологии беременности, дежурному медицинскому персоналу, участвовавшим в оказании медпомощи Наталье, применили меры дисциплинарного взыскания.
При этом Молодечненский районный отдел Следственного комитета в возбуждении уголовного дела в начале прошлого года отказал ввиду отсутствия состава преступления.
Напомним, что ранее заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Светлана Нагибович
— Если они погибают внутриутробно, то, скорее всего, у них не было возможности жить. К тому же очень большой процент осложнений именно при многоплодной беременности: человеческий организм не настроен на многоплодие, — говорила специалист.
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Прокуратура района отменила решение районного отдела СК о невозбуждении уголовного дела по факту смерти плодов беременной женщины в роддоме в Молодечно.
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