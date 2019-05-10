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12 мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

11.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

12 мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

12 мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Уважаемые кировчане и жители района!
От всей души поздравляем вас с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

В главных символах Республики Беларусь воплощены важнейшие наши ценности и идеалы — любовь к Отечеству, стремление к свободе и справедливости, к созидательному труду на своей земле, желание жить в мире и согласии в общем белорусском доме. Их уважение — это проявление высоких гражданских чувств патриотизма, ответственности за настоящее и будущее своей страны, гордости за героизм и мужество народа, почитание его святынь и добрых традиций.
С ними мы уверенно идем вперед к общей цели — построению сильной и процветающей Беларуси.
Крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, радости и благополучия!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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12 мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь Уважаемые кировчане и жители района! От всей души...
 
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