Источник материала: Кировец

12 мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Уважаемые кировчане и жители района!

От всей души поздравляем вас с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

В главных символах Республики Беларусь воплощены важнейшие наши ценности и идеалы — любовь к Отечеству, стремление к свободе и справедливости, к созидательному труду на своей земле, желание жить в мире и согласии в общем белорусском доме. Их уважение — это проявление высоких гражданских чувств патриотизма, ответственности за настоящее и будущее своей страны, гордости за героизм и мужество народа, почитание его святынь и добрых традиций.

С ними мы уверенно идем вперед к общей цели — построению сильной и процветающей Беларуси.

Крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, радости и благополучия!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.