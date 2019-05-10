Пресс-конференция о новых методах диагностики и лечения аллергии пройдет в БЕЛТА 13 мая

Источник материала: БелТА

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Новые методы диагностики и лечения аллергии и иммунодефицитов" состоится в пресс-центре БЕЛТА 13 мая в 14.00.

Аллергией называют хроническое заболевание, вызванное неожиданной бурной реакцией иммунной системы человека на воздействие определенных веществ, которые для большинства людей обычно безвредны. Количество людей, страдающих от различных видов аллергии и связанных с этим тяжелых осложнений, растет во всем мире. В период массового цветения растений число аллергических реакций резко увеличивается. На актуальные вопросы по диагностике и лечению этой патологии ответят доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии БелМАПО Татьяна Барановская и заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы Минска Дмитрий Буза.

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