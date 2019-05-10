Брест скоро атакуют мошки-кровососы. Как уберечься?

Источник материала: Tut.by

Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется во второй-третьей декадах мая в Бресте при сохранении стабильной теплой погоды, сообщают эпидемиологи.



Фото: photogorky.ru

Где они обитают?

Местами развития кровососов являются крупные и средние реки, мелиоративные каналы, ручьи, вытекающие из искусственных и естественных водоемов и болот.

Территорией массового выплода этих насекомых в окрестностях города Бреста является река Западный Буг.

Мошки способны разлетаться на большие расстояния (до 10 км), максимальная дальность расселения достигает 200 км.

Пик численности удерживается не более 10−14 дней, после чего их количество резко сокращается.

Как себя уберечь?

Мошки нападают только на открытом воздухе и только в светлое время суток, особенно в жаркие солнечные дни, в утренние часы и вечером перед заходом солнца. Наибольшую активность они проявляют перед дождем и в пасмурную погоду, в сумерки и ночью их активность исчезает полностью.

Нападая на человека, мошки часто проникают под одежду, заползают в глаза, уши, рот и нос.

В период наибольшей активности мошек исключите, по возможности, пребывание вблизи водоемов, где наибольшее их скопление.

Надевайте защитную одежду, максимально прикрывающую открытые участки тела.

Используйте репелленты — средства, отпугивающие насекомых, — в виде кремов, эмульсий, лосьонов и гелей, которые можно наносить на одежду и открытые участки тела.

Чем чреваты укусы?

Опухоль от укуса мошек гораздо больше, чем от укуса комара, соответственно, и боль тоже. Слюна мошек ядовита, и в течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общего отравления.

Особое внимание следует уделять укусам на голенях и щиколотках. В этих местах отек может не сходить несколько недель, что может стать причиной нарушения кровообращения в этой области и спровоцировать возникновение болезней сосудов.

Чтобы не было аллергических реакций, после укуса лучше принять антигистаминный препарат. Даже при отсутствии явных проявлений аллергии он заметно снизит покраснение и зуд.

В случае возникновения общей аллергической реакции на укусы мошек обязательно обращайтесь к врачу.