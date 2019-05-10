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Брест скоро атакуют мошки-кровососы. Как уберечься?
11.05.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется во второй-третьей декадах мая в Бресте при сохранении стабильной теплой погоды,
Где они обитают?
Местами развития кровососов являются крупные и средние реки, мелиоративные каналы, ручьи, вытекающие из искусственных и естественных водоемов и болот.
Территорией массового выплода этих насекомых в окрестностях города Бреста является река Западный Буг.
Мошки способны разлетаться на большие расстояния (до 10 км), максимальная дальность расселения достигает 200 км.
Пик численности удерживается не более 10−14 дней, после чего их количество резко сокращается.
Как себя уберечь?
Мошки нападают только на открытом воздухе и только в светлое время суток, особенно в жаркие солнечные дни, в утренние часы и вечером перед заходом солнца. Наибольшую активность они проявляют перед дождем и в пасмурную погоду, в сумерки и ночью их активность исчезает полностью.
Нападая на человека, мошки часто проникают под одежду, заползают в глаза, уши, рот и нос.
В период наибольшей активности мошек исключите, по возможности, пребывание вблизи водоемов, где наибольшее их скопление.
Надевайте защитную одежду, максимально прикрывающую открытые участки тела.
Используйте репелленты — средства, отпугивающие насекомых, — в виде кремов, эмульсий, лосьонов и гелей, которые можно наносить на одежду и открытые участки тела.
Чем чреваты укусы?
Опухоль от укуса мошек гораздо больше, чем от укуса комара, соответственно, и боль тоже. Слюна мошек ядовита, и в течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общего отравления.
Особое внимание следует уделять укусам на голенях и щиколотках. В этих местах отек может не сходить несколько недель, что может стать причиной нарушения кровообращения в этой области и спровоцировать возникновение болезней сосудов.
Чтобы не было аллергических реакций, после укуса лучше принять антигистаминный препарат. Даже при отсутствии явных проявлений аллергии он заметно снизит покраснение и зуд.
В случае возникновения общей аллергической реакции на укусы мошек обязательно обращайтесь к врачу.
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Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется во второй-третьей декадах мая в Бресте.
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