Верховный суд ограничил информацию о процессе над помощником президента, «который вел себя как бандит»

Источник материала: Tut.by

В одном из телесюжетов о том, как в Минске 5 апреля открыли новое здание Верховного суда, журналисты показали зал, где будут судить бывшего помощника президента Сергея Ровнейко. Однако Верховный суд ограничил информацию об этом процессе.

— Информация о судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении Ровнейко С.В. относится к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в силу статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», — такой ответ, подписанный заместителем председателя Верховного суда Русланом Анискевичем получил на свой запрос TUT.BY.

В этой статье речь идет об ограничении информации о частной жизни физического лица и персональных данных, государственных секретах, служебной информации ограниченного распространения, коммерческой, профессиональной, банковской тайне, информации, содержащейся в делах об административных правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного преследования и суда до завершения производства по делу и пр.

В связи с каким из пунктов ограничена информацию по делу бывшего помощника президента, в ответе не говорится.

Напомним, о задержании помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко стало известно в 2018-м. Его взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Заместитель генпрокурора Алексей Стук озвучил некоторые детали дела.

— По Ровнейко — есть факт получения взятки, возбуждено уголовное дело, ведется расследование… Получил (взятку. — Прим. TUT.BY) от руководителя крупного совместного закрытого акционерного общества за благоприятное решение в его пользу в части организации сигаретного бизнеса.

Напомним, вскоре после задержания своего помощника о Сергее Ровнейко высказывался Александр Лукашенко :

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить.

Президент добавил, что Ровнейко «вел себя как настоящий бандит».

Позже пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Сергей Ровнейко освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Гродненской области «за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе». Соответствующий указ 5 июня подписал Александр Лукашенко.