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В Могилеве отчим избил двоих мальчишек. Побои заметили в школе, детей забрали из семьи
11.05.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители администрации одной из школ Могилева сообщили в милицию, что на занятия пришли двое детей с видимыми телесными повреждениями. У двух родных братьев (9 и 8 лет) педагоги увидели многочисленные синяки, ссадины и гематомы. На вопрос, что произошло, ребята рассказали, что их накануне жестоко избил отчим. Что было дальше,
По словам мальчиков, отчим бил их, потому что не слушались.
Участковый застал 32-летнего могилевчанина дома. Мужчина был трезв, однако честно признался: накануне он и правда выпил, а после принялся воспитывать мальчишек — те, мол, не хотели делать уроки. Мужчина схватил ремень и избил их. По его словам, родная мать школьников наблюдала за происходящим со стороны, не вмешиваясь в воспитательный процесс.
Раньше могилевчанин уже имел проблемы с законом: многочисленные судимости за кражи и привлечения к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах. К тому же семья уже состояла в социально опасном положении с января этого года — мама ребят также не особо занималась их воспитанием.
Сейчас школьники изъяты из семьи.
Материалы дела переданы в СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела за истязание. Отчиму грозит арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
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Представители администрации одной из школ Могилева сообщили в милицию, что на занятия пришли двое детей с видимыми телесными повреждениями.
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