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Белорусских чиновников будут проверять на полиграфе?
11.05.2019 11:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси изучается возможность введения механизма проверок на детекторе лжи для чиновников, чьи посты подразумевают повышенные коррупционные риски.
Об этом заявил глава управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо,
По словам Грейбо, в результате проверок выявляются многочисленные нарушения коррупционного характера. В 2018 году количество их резко возросло – на 31% по сравнению с 2017 годом. Этот рост обусловлен возросшей эффективностью работы правоохранительных органов.
Начальник управления отметил, что Генпрокуратура постоянно и планомерно проводит мероприятия, направленные на противодействие коррупции, в первую очередь связанные с профилактической и предупредительной составляющей.
В законодательство могут ввести такое понятие, как увольнение с государственной службы в связи с утратой доверия.
Также сейчас разрабатываются специальные программы по вопросам противодействия коррупции во всех средних специальных и высших учебных заведениях. Создаются типовые методические рекомендации по антикоррупционной деятельности в государственных и иных органах.
Одно из предложений – внедрение механизма проверок на детекторе лжи – будет рассматриваться уже в первом полугодии нынешнего года.
Напомним, 10 мая Александр Лукашенко
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В Беларуси изучается возможность введения механизма проверок на детекторе лжи для чиновников, чьи посты подразумевают повышенные коррупционные риски.
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