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Белорусских чиновников будут проверять на полиграфе?

11.05.2019 11:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси изучается возможность введения механизма проверок на детекторе лжи для чиновников, чьи посты подразумевают повышенные коррупционные риски.

Об этом заявил глава управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо, передает БЕЛТА.

По словам Грейбо, в результате проверок выявляются многочисленные нарушения коррупционного характера. В 2018 году количество их резко возросло – на 31% по сравнению с 2017 годом. Этот рост обусловлен возросшей эффективностью работы правоохранительных органов.

Начальник управления отметил, что Генпрокуратура постоянно и планомерно проводит мероприятия, направленные на противодействие коррупции, в первую очередь связанные с профилактической и предупредительной составляющей.

В законодательство могут ввести такое понятие, как увольнение с государственной службы в связи с утратой доверия. 

Также сейчас разрабатываются специальные программы по вопросам противодействия коррупции во всех средних специальных и высших учебных заведениях. Создаются типовые методические рекомендации по антикоррупционной деятельности в государственных и иных органах.

Одно из предложений – внедрение механизма проверок на детекторе лжи – будет рассматриваться уже в первом полугодии нынешнего года.

Напомним, 10 мая Александр Лукашенко подписал Декрет №3, который усиливает ответственность за преступления, связанные с коррупцией.

 
 
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В Беларуси изучается возможность введения механизма проверок на детекторе лжи для чиновников, чьи посты подразумевают повышенные коррупционные риски.
 
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