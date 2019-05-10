Белорусских чиновников будут проверять на полиграфе?

В Беларуси изучается возможность введения механизма проверок на детекторе лжи для чиновников, чьи посты подразумевают повышенные коррупционные риски.

Об этом заявил глава управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо, передает БЕЛТА .

По словам Грейбо, в результате проверок выявляются многочисленные нарушения коррупционного характера. В 2018 году количество их резко возросло – на 31% по сравнению с 2017 годом. Этот рост обусловлен возросшей эффективностью работы правоохранительных органов.

Начальник управления отметил, что Генпрокуратура постоянно и планомерно проводит мероприятия, направленные на противодействие коррупции, в первую очередь связанные с профилактической и предупредительной составляющей.

В законодательство могут ввести такое понятие, как увольнение с государственной службы в связи с утратой доверия.

Также сейчас разрабатываются специальные программы по вопросам противодействия коррупции во всех средних специальных и высших учебных заведениях. Создаются типовые методические рекомендации по антикоррупционной деятельности в государственных и иных органах.

Одно из предложений – внедрение механизма проверок на детекторе лжи – будет рассматриваться уже в первом полугодии нынешнего года.