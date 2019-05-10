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Почти во всей Гродненской области сняты запреты на посещение лесов, «красными» остаются 4 района

11.05.2019 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Запреты на посещение лесов сняты почти во всех регионах Гродненской области. Пока закрытыми остаются Гродненский, Берестовицкий, Волковысский и Свислочский районы, сообщает Министерство лесного хозяйства.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, запреты на посещение лесов из-за высокой угрозы пожаров введены практически про всей стране. Сейчас по всей Беларуси закрыты для посещения леса в 34 районах страны. Полностью закрытой остается Брестская область.

Введение запрета на посещение лесов — временная мера, которая применяется в связи с установлением IV класса пожарной опасности, когда стоит жаркая сухая погода, отсутствуют осадки и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

Сейчас Министерство лесного хозяйства инициирует снятие запрета на посещение лесов в большинстве районов Беларуси.

 
 
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Запреты на посещение лесов сняты почти во всех регионах Гродненской области. Так, пока закрытыми остаются Гродненский, Берестовицкий, Волковысский и Свислочский...
 
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