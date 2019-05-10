В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В Верхнедвинске торжественно отметили 74-ю годовщину Великой Победы.

Светлый и дорогой всем нам День Победы в этом году праздновался накануне знаменательных дат – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 60-летия встреч ветеранов на Кургане Дружбы. И особым лейтмотивом торжеств стала благодарность освободителям за мирное небо над головой.



Идут годы, сменяются поколения и приоритеты, но неизменным остаётся понимание главного: основа жизни – мир на земле. Словно подтверждая эту истину, перед началом митинга над городским сквером закружили аисты. Стая благородных птиц – символов Беларуси – парила над людьми, радуя своим беспечным полётом и напоминая, какое это счастье: видеть чистое небо, жить в свободном и красивом краю, растить детей и создавать для них светлое будущее.

Верхнедвинская земля, пережившая в годы войны все ужасы оккупации, превращённая в руины и пепел, знает цену Победы и дорожит её завоеваниями. Город встречал праздник в обновлённом виде: похорошевший и благоустроенный в ходе подготовки к «Дожинкам», украшенный цветущими садами и флагами, переполненный нарядными жителями, он соответствовал возвышенной атмосфере общего торжества. В новом облике принимал участников митинга и сам городской сквер, где в прошлом году появилась Аллея Героев, на которой установлены знаки в память Героев Советского Союза – наших земляков. Обновлён мемориал Памяти, в сквере появились памятники в честь воинской славы защитников Отечества трёх войн, свято чтить ратные подвиги которых – долг последующих поколений.

Главными героями митинга стали ветераны: те, кто несмотря на почтенный возраст сумел прийти на праздник, и те, кто прибыл сюда на портретах героев в колонне акции «Беларусь помнит!». Собравшиеся на митинг тепло приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Владимировича Дащёнка, Павла Егоровича Боярина, жительницу блокадного Ленинграда Лидию Алексеевну Горячеву. Под аплодисменты земляков наследники пронесли вдоль шеренг собравшихся портреты солдат Великой Победы.

Слова безмерной благодарности звучали на митинге в адрес тех, кто отстоял свою землю в борьбе с мощным и беспощадным врагом. Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и всем жителям района, председатель райисполкома И.И. Маркович подчеркнул исключительные мужество и патриотизм белорусов, первыми принявших на себя удар агрессора. На защиту Родины поднялись все от мала до велика. На фронтах воевало полтора миллиона уроженцев Беларуси. Более шести тысяч партизанских отрядов и подпольных групп действовали в тылу врага. Наша страна превратилась для захватчиков в неприступную крепость, став республикой-партизанкой. На верхнедвинской земле немеркнущую славу завоевали легендарные Освейская имени Фрунзе, 1-я и 2-я Дриссенские партизанские бригады. В совместных боевых операциях принимали участие калининские партизаны из России, спецотряды «Боевой» и «Бесстрашный», Латвийская партизанская бригада.

Мужество и героизм людей военного поколения, их боевые подвиги и самоотверженный труд, безграничная любовь к Родине – лучший пример патриотизма для наследников Победы.

Глава района поблагодарил ветеранов за верность долгу и Оте-честву в годы сражений и сегодня в деле нравственного и гражданского воспитания молодёжи. Он пожелал землякам крепкого здоровья и успехов в труде во имя мира на родной земле.

От имени ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы земляков поздравил бывший партизан отряда имени Орджоникидзе бригады имени Фрунзе, кавалер ордена Отечес-твенной войны 2-й степени В.В. Дащёнок. Он напомнил о величии подвига советского народа в борьбе за освобождение человечества от фашистской чумы. Мир не знал такого единения и массового героизма в борьбе с врагом, за победу над которым заплачено ценой миллионов человеческих жизней. Однако сегодня находятся бессовестные политики, стремящиеся извратить историю, умалить значение Великой Победы. Сделать это им не удастся – слишком дорога цена освобождения, слишком очевидны завоевания Победы и безгранична благодарность, живущая в сердцах потомков. Ветеран призвал наследников Победы сохранять и приумножать завоевания старшего поколения, неустанно беречь память о подвиге народа-освободителя.

Учащаяся Верхнедвинской гимназии, участница волонтерского движения «Доброе сердце» Диана Головач от молодёжи Верхнедвинщины пообещала исполнять заветы ветеранов, искренне поблагодарила за Победу, за мирную жизнь на свободной земле.

Участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. В их честь был дан оружейный салют. К памятникам освободителям легли венки и цветы от благодарных потомков.

У сквера был дан старт автопробегу по местам памяти и боевой славы.

Праздник продолжался в городском парке, где гостей встречали фотодокументальная выставка «Память. Гордость. Жизнь» районной библиотеки, выставки работ учащихся Верхнедвинской детской школы искусств, районного центра детей и молодёжи, дома ремёсел, выставки-продажи ТЦСОН «Ярмарка добра».

Особое внимание посетителей притягивали тематические площадки-выставки организаций и предприятий района «Мы из прошлого», стилизованные под военную тематику. Окунуться в атмосферу военного времени можно было на площадках Верхнедвинской гимназии, УЭС, районной больницы, лесхоза, райагросервиса, Верхнедвинской ДШИ.

Желающие могли поучаствовать в профилактико-познавательной программе РОЧС «За безопасность», спортивных мероприятиях, покататься на лошадях, предоставленных предпринимателем В. Азарко.

Участникам торжества были предложены праздничный концерт, развлекательная программа, дискотека, праздничная торговля.

С. Двинская.

Фото Алёны Мороз.