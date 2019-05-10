ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

11.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

>

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили 74-ю годовщину Великой Победы.
Светлый и дорогой всем нам День Победы в этом году праздновался накануне знаменательных дат – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 60-летия встреч ветеранов на Кургане Дружбы. И особым лейтмотивом торжеств стала благодарность освободителям за мирное небо над головой.

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы


Идут годы, сменяются поколения и приоритеты, но неизменным остаётся понимание главного: основа жизни – мир на земле. Словно подтверждая эту истину, перед началом митинга над городским сквером закружили аисты. Стая благородных птиц – символов Беларуси – парила над людьми, радуя своим беспечным полётом и напоминая, какое это счастье: видеть чистое небо, жить в свободном и красивом краю, растить детей и создавать для них светлое будущее.
Верхнедвинская земля, пережившая в годы войны все ужасы оккупации, превращённая в руины и пепел, знает цену Победы и дорожит её завоеваниями. Город встречал праздник в обновлённом виде: похорошевший и благоустроенный в ходе подготовки к «Дожинкам», украшенный цветущими садами и флагами, переполненный нарядными жителями, он соответствовал возвышенной атмосфере общего торжества. В новом облике принимал участников митинга и сам городской сквер, где в прошлом году появилась Аллея Героев, на которой установлены знаки в память Героев Советского Союза – наших земляков. Обновлён мемориал Памяти, в сквере появились памятники в честь воинской славы защитников Отечества трёх войн, свято чтить ратные подвиги которых – долг последующих поколений.

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

Главными героями митинга стали ветераны: те, кто несмотря на почтенный возраст сумел прийти на праздник, и те, кто прибыл сюда на портретах героев в колонне акции «Беларусь помнит!». Собравшиеся на митинг тепло приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Владимировича Дащёнка, Павла Егоровича Боярина, жительницу блокадного Ленинграда Лидию Алексеевну Горячеву. Под аплодисменты земляков наследники пронесли вдоль шеренг собравшихся портреты солдат Великой Победы.
Слова безмерной благодарности звучали на митинге в адрес тех, кто отстоял свою землю в борьбе с мощным и беспощадным врагом. Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и всем жителям района, председатель райисполкома И.И. Маркович подчеркнул исключительные мужество и патриотизм белорусов, первыми принявших на себя удар агрессора. На защиту Родины поднялись все от мала до велика. На фронтах воевало полтора миллиона уроженцев Беларуси. Более шести тысяч партизанских отрядов и подпольных групп действовали в тылу врага. Наша страна превратилась для захватчиков в неприступную крепость, став республикой-партизанкой. На верхнедвинской земле немеркнущую славу завоевали легендарные Освейская имени Фрунзе, 1-я и 2-я Дриссенские партизанские бригады. В совместных боевых операциях принимали участие калининские партизаны из России, спецотряды «Боевой» и «Бесстрашный», Латвийская партизанская бригада.

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

Мужество и героизм людей военного поколения, их боевые подвиги и самоотверженный труд, безграничная любовь к Родине – лучший пример патриотизма для наследников Победы.
Глава района поблагодарил ветеранов за верность долгу и Оте-честву в годы сражений и сегодня в деле нравственного и гражданского воспитания молодёжи. Он пожелал землякам крепкого здоровья и успехов в труде во имя мира на родной земле.
От имени ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы земляков поздравил бывший партизан отряда имени Орджоникидзе бригады имени Фрунзе, кавалер ордена Отечес-твенной войны 2-й степени В.В. Дащёнок. Он напомнил о величии подвига советского народа в борьбе за освобождение человечества от фашистской чумы. Мир не знал такого единения и массового героизма в борьбе с врагом, за победу над которым заплачено ценой миллионов человеческих жизней. Однако сегодня находятся бессовестные политики, стремящиеся извратить историю, умалить значение Великой Победы. Сделать это им не удастся – слишком дорога цена освобождения, слишком очевидны завоевания Победы и безгранична благодарность, живущая в сердцах потомков. Ветеран призвал наследников Победы сохранять и приумножать завоевания старшего поколения, неустанно беречь память о подвиге народа-освободителя.

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

 

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

Учащаяся Верхнедвинской гимназии, участница волонтерского движения «Доброе сердце» Диана Головач от молодёжи Верхнедвинщины пообещала исполнять заветы ветеранов, искренне поблагодарила за Победу, за мирную жизнь на свободной земле.
Участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. В их честь был дан оружейный салют. К памятникам освободителям легли венки и цветы от благодарных потомков.
У сквера был дан старт автопробегу по местам памяти и боевой славы.
Праздник продолжался в городском парке, где гостей встречали фотодокументальная выставка «Память. Гордость. Жизнь» районной библиотеки, выставки работ учащихся Верхнедвинской детской школы искусств, районного центра детей и молодёжи, дома ремёсел, выставки-продажи ТЦСОН «Ярмарка добра».

В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы

 

 

Особое внимание посетителей притягивали тематические площадки-выставки организаций и предприятий района «Мы из прошлого», стилизованные под военную тематику. Окунуться в атмосферу военного времени можно было на площадках Верхнедвинской гимназии, УЭС, районной больницы, лесхоза, райагросервиса, Верхнедвинской ДШИ.
Желающие могли поучаствовать в профилактико-познавательной программе РОЧС «За безопасность», спортивных мероприятиях, покататься на лошадях, предоставленных предпринимателем В. Азарко.
Участникам торжества были предложены праздничный концерт, развлекательная программа, дискотека, праздничная торговля.
С. Двинская.
Фото Алёны Мороз.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Верхнедвинске торжественно отметили 74-ю годовщину Великой Победы. Светлый и дорогой всем нам День Победы в этом году праздновался накануне знаменательных дат...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пассажиры жалуются на очереди в аэропорту: после нововведений все вперемешку стоят на несколько стоек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика