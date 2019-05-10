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О чем говорит ком в горле и горечь во рту после еды? Гастроэнтерологи отвечают на вопросы

11.05.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Болезни органов пищеварения: как лечить и что менять в питании» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.

О каких заболеваниях говорит изжога, тяжесть в желудке и горечь во рту после еды? Может ли выпадение волос быть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта? Нужно ли удалять полипы в желудке? Как лечить хеликобактерную инфекцию? Как своевременно диагностировать заболевания ЖКТ у детей? Стоит ли переводить малышей первых лет жизни на общий стол?

На вопросы отвечают:

Елена Адаменко, доцент кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент;

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог, доцент 2-й кафедры детских болезней БГМУ, кандидат медицинских наук.


Елена Адаменко. Фото: портал «Здоровые люди»

— У мужа на корне языка волдыри цвета языка, без жидкости, как наросты. Стоматолог и терапевт посоветовали проверить желудок. Есть язва желудка. Таблетки от язвы не помогают, желудок сейчас не беспокоит, но волдыри не проходят. Что это такое и как избавится?

Елена Адаменко: Наличие волдырей на языке может быть вызвана забросом кислого содержимого желудка в пищевод. Мы это называем гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью. Необходимо обратиться к гастроэнтерологу по месту жительства и пройти рН-метрию, чтобы проверить, есть ли патологический рефлюкс.

— Три года назад мне поставили диагноз — атрофический гастрит, хотя какого-то дискомфорта не ощущал. Два года назад нашли хеликобактер и назначили лечение. После пройденного курса лечения почти постоянно чувствую тяжесть в желудке и дискомфорт, изжоги нет. Как наладить микрофлору в желудке после лечения хеликобактера?

Елена Адаменко: Постоянное чувство тяжести в желудке и дискомфорт скорее всего обусловлены нарушением моторики желудка. Чтобы наладить микрофлору в ЖКТ, можно применять пробиотики или кисломолочные продукты с пробиотиками.

— Около года ощущаю боль левее и ниже пупка, боль острая. Усиливается, когда ложусь. Фрукты, овощи, семечки и орехи вызывают усиление боли. Исключила мясо, так как его употребление на ужин приводило к болям ночью и утром. Анализы крови, биопсии в норме (эозинофилы 6 при норме до 5), состояние желудка нормальное, хронический очаговый гастрит, изогнут желчный пузырь. Эндоскопист и хирург считают, что надо исследовать кишечник, рекомендовали: КТ-энтерография или колоноскопия. Пока не делала. Что это может быть? И какие дополнительные исследования пройти?

Елена Адаменко: Такие жалобы могут быть связаны с патологией кишечника. Я согласна с мнением врачей, что необходимо обследовать кишечник и в первую очередь выполнить колоноскопию. Возможно, это просто функциональное заболевание кишечника, при котором отсутствует серьезная проблема с органом.

— Когда делаю тяжелую физическую работу, наклоняюсь, у меня изжога. Как с этим бороться и как лечить?

Елена Адаменко: Вероятнее всего у вас есть гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. И когда вы наклоняетесь или делаете физическую работу, кислое содержимое желудка попадает в пищевод, и вы ощущаете изжогу. Нужно изменить образ жизни: частое дробное питание небольшими порциями, избегать переедания, ношения тугой одежды и поясов, последний прием пищи за три часа до сна, не ложиться после еды, спать с приподнятым головным концом кровати, длительно не работать наклонившись и не поднимать и не носить тяжести. Принимать лекарственные препараты, для чего необходимо обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Рекомендую пройти ЭГДС для оценки состояния слизистой пищевода.

— Подскажите, пожалуйста, чем вызван неприятный запах изо рта, бывает горечь вечером? Были многочисленные консультации гастроэнтерологов, колоноскопии, зонт, анализы на различные кишечные заболевания, все в порядке, а решение проблемы не найдено.

Ирина Саванович .Фото: портал «Здоровые люди»

Ирина Саванович и Елена Адаменко: Чаще всего неприятный запах изо рта напрямую не связан с патологиями органов пищеварения. Причина может быть связана с патологиями носоглотки и полости рта. Для этого необходимо обратиться к стоматологу и лору. Необходимо чистить язык, ухаживать за полостью рта. А горечь во рту может быть связана с забросами в пищевод содержимого желудка, где находится желчь. Рекомендуем вести дневник питания, чтобы найти те продукты, которые вызывают неприятные ощущения. Горечь во рту также может вызывать стресс. Следите за количеством выпитой жидкости.

— У меня «географический язык», очень сильная чувствительность на любые вкусы. Эта проблема появилась 2 года назад, мне удаляли папиллому на языке. Я прошла всех врачей: стоматологов, парадантологов, онкологов, венерологов, и никто не может даже сказать, с чем это связано и к какому врачу следует обратиться. Может ли это быть связано с заболеванием ЖКТ? Какой врач может мне помочь? Для общей информации: у меня гастрит, частые случаи изжоги, проходила лечение хеликтобактериоза и кандидоза. Однако улучшения нет, я бы сказала, что общая картина с пищеварением ухудшается.

Ирина Саванович и Елена Адаменко: Это может быть связано с патологическим рефлюксом или анемией. Рекомендуем обратиться к гастроэнтерологу по месту жительства.

— Какова может быть причина чувства сухости в горле, жжение в горле после сна?

Ирина Саванович: Это может быть связано с патологическим рефлюксом. Сухость также может возникать, если вы спите с открытым ртом или в помещении сухой воздух.

— Мучает ком в горле и иногда дискомфорт (боли) в солнечном сплетении. Делала ФГДС желудка и 12-перстной кишки. Заключение: легкой формы гастрит. Никакого лечения не требуется. Соблюдаю диету. Но ком в горле не исчезает. Стул нормальный. Болей в животе нет. Что еще нужно проверить? Невролог ничего не выявила, неврозом не страдаю.

Елена Адаменко: Это может быть патологический рефлюкс. Также это может быть гиперчувствительный пищевод или проявление пищевой аллергии. Для диагностики пищевой аллергии следует обратиться к аллергологу, а для выявления проблем с пищеводом — к гастроэнтерологу.

 
 
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Онлайн-конференция «Болезни органов пищеварения: как лечить и что менять в питании» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.
 
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