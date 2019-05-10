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В машине у россиянки таможенники обнаружили более центнера экстази и гашиш

11.05.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупнейшую за 25 лет партию психотропов изъяли таможенники у гражданки России. По всей машине было спрятано более центнера экстази, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.


Наркотики обнаружили брестские таможенники в машине 38-летней россиянки, которая ехала на Chrysler из Польши через пункт пропуска «Домачево» в Беларусь.

Иностранка следовала по «красному» коридору и представила к декларированию кондиционер и электросамокат. Но машину отправили на сканирование, и вот результат.

«В салоне и багажнике авто были обнаружены специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка», — рассказали в ГТК.


Фото: пресс-служба Государственного таможенного комитета


В итоге из отсеков достали сотню пакетов с кристаллическим веществом массой более 100 кг, как показала экспертиза — это особо опасный психотроп экстази. Кроме того, были еще три брикета гашиша весом около 550 граммов.

«Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет», — говорят в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, а россиянка задержана и помещена в изолятор.

 
 
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Такого объема психотропов таможенники не изымали за все последние 25 лет.
 
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