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В машине у россиянки таможенники обнаружили более центнера экстази и гашиш
11.05.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупнейшую за 25 лет партию психотропов изъяли таможенники у гражданки России. По всей машине было спрятано более центнера экстази,
Наркотики обнаружили брестские таможенники в машине 38-летней россиянки, которая ехала на Chrysler из Польши через пункт пропуска «Домачево» в Беларусь.
Иностранка следовала по «красному» коридору и представила к декларированию кондиционер и электросамокат. Но машину отправили на сканирование, и вот результат.
«В салоне и багажнике авто были обнаружены специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка», — рассказали в ГТК.
В итоге из отсеков достали сотню пакетов с кристаллическим веществом массой более 100 кг, как показала экспертиза — это особо опасный психотроп экстази. Кроме того, были еще три брикета гашиша весом около 550 граммов.
«Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет», — говорят в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, а россиянка задержана и помещена в изолятор.
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Такого объема психотропов таможенники не изымали за все последние 25 лет.
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