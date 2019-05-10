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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 12 мая

11.05.2019 12:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы, туман и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы, туман и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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