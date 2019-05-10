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Из-за пожара в минской школе № 47 идет проверка. Школьники получили ожоги после покраски забора
11.05.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По факту происшествия в СШ № 47 в Минске проводится проверка. Напомним, двое учеников получили ожоги от возгорания ацетона в подвале здания. Появилась и первая информация о том, как это могло произойти.
10 мая из школы в больницу забрали двух 9-классников: один получил ожоги рук и ноги, а второй отравился продуктами горения. Оказалось,
«Как выяснилось, школьники проводили окраску забора. Им выдали ацетон, чтобы вымыть руки. Почему и как он загорелся — это уже будут выяснять следователи», — рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо.
По факту происшествия в школе Ленинским районным отделом Следственного комитета начата проверка.
«На место выбывала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертиза», — рассказал официальный представитель СК Илья Босько.
Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, отметил представитель ведомства.
Кроме следователей и милиции на место выезжали также работники прокуратуры и управления образования.
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