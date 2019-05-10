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Пассажиры жалуются на очереди в аэропорту: после нововведений все вперемешку стоят на несколько стоек

11.05.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу несколько пассажиров Национального аэропорта Минск обратились в редакцию TUT.BY с жалобами на работу аэропорта. Если раньше выделялось несколько стоек регистрации на определенный рейс, то сейчас на одной стойке могут регистрировать пассажиров по разным направлениям. «Люди опаздывают на рейсы, сунутся в соседние очереди и готовы набить друг другу лица», — написал один из пассажиров.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Нахожусь сейчас в Национальном аэропорту Минск и наблюдаю хаос и беспредел, — сообщила TUT.BY Мария, которая вылетала из Минска сегодня утром. — После нововведений все вперемешку стоят в очереди на 10 стоек, некоторые периодически закрываются на технический перерыв. Люди опаздывают на рейсы, сунутся в соседние очереди и готовы набить друг другу лица. Уже 8.00, люди стоят в очереди с 6.00.

— Сегодня утром в аэропорту была безобразная организация, — рассказал Евгений. — Пассажиров всех рейсов направляли на одни и те же стойки вперемешку, их работало десять из более чем тридцати. Стойки периодически закрывались, потому что регистраторы уходили на посадку, никто из сотрудников процессом не рулил, пассажирам приходилось с боем выбивать себе новых людей, которые их зарегистрируют. В итоге я с товарищами приехал в аэропорт за полтора часа до рейса, мы стали в очередь к еще закрытым стойкам регистрации, и последний из нашей компании опоздал на регистрацию на минуту. Благо, его согласились пустить на рейс. В этот момент к каждой стойке была очередь еще человек в 20.

Похожая информация от пассажиров приходила и на прошлой неделе:

— Если раньше на один рейс выделяли две-три стойки, то теперь на одной и той же стойке регистрируют три-четыре рейса, которые вылетают примерно в одно время. На электронном табло высвечивается несколько городов над стойками регистрации. В результате образуются большие очереди.

Как стало известно TUT.BY, нововведение — инициатива аэропорта и касается рейсов авиакомпании «Белавиа», для которой Национальный аэропорт Минск — базовый аэропорт.

В пресс-службе аэропорта на вопрос об изменениях в работе сообщили: «Никаких нововведений нет. На данный момент (по состоянию на 11.00. — Прим. TUT.BY) аэропорт работает в штатном режиме, очередей нет».

 
Теги: Минск
 
 
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Если раньше выделялось несколько стоек на определенный рейс, то сейчас на одной стойке могут регистрировать пассажиров по разным направлениям.
 
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