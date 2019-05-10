Парень с девушкой флиртовали в соцсетях, посылая друг другу порно, а потом что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

В Витебске 27-летняя женщина два года общалась со своим 29-летним знакомым в социальных сетях. В ходе переписки они отправляли друг другу фотографии интимного содержания (как свои, так и скачанные из интернета). А потом что-то пошло не так — и все закончилось возбуждением уголовных дел, сообщает СК.

В какой-то момент женщина отправила одну интимную фотографию своего знакомого его подруге. Узнав об этом, мужчина также отправил порнографические фото знакомой приятелям. На этой почве они поругались, а потом обратились с заявлениями друг на друга в милицию.

Пришлось возбуждать уголовные дела по ч. 2 ст. 343 УК (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). Теперь каждому грозит до 4 лет лишения свободы.