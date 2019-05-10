Сколько туристов посетили Беларусь по «безвизу», и откуда чаще всего к нам едут

Источник материала: Tut.by

Более 230 тысяч туристов воспользовались безвизовым въездом в Беларусь с начала его работы. Об этом во время прямой линии рассказал TUT.BY заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.



Августовский канал. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На 9 мая 2019 года по безвизу в Беларусь въехали 230 460 человек. Десятка стран, граждане которых чаще всего приезжают к нам по безвизу, выглядит так:

Германия Италия Польша Великобритания США Франция Латвия Нидерланды Швеция Литва

Напомним, с 12 февраля 2017 года в Беларуси был введен пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, основное условие — въезд и выезд через Национальный аэропорт Минск. С 27 июля 2018 года «безвиз» продлен до 30 дней. Правило работает только для тех, кто путешествует через Национальный аэропорт Минск.

Также в Беларусь без визы можно въехать, путешествуя в Гродно и белорусскую часть Августовского канала, Беловежскую пущу и туристско-рекреационную зону «Брест».

По словам Михаила Портного, по сравнению с прошлым годом поток по «безвизу» вырос на 190%. И если, например, говорить про августовский канал, то там рост на 203,3%. При этом туда без визы чаще всего приезжают литовцы, поляки, латвийцы и немцы.