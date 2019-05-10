ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько туристов посетили Беларусь по «безвизу», и откуда чаще всего к нам едут

11.05.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Более 230 тысяч туристов воспользовались безвизовым въездом в Беларусь с начала его работы. Об этом во время прямой линии рассказал TUT.BY заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.


Августовский канал. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На 9 мая 2019 года по безвизу в Беларусь въехали 230 460 человек. Десятка стран, граждане которых чаще всего приезжают к нам по безвизу, выглядит так:

  1. Германия
  2. Италия
  3. Польша
  4. Великобритания
  5. США
  6. Франция
  7. Латвия
  8. Нидерланды
  9. Швеция
  10. Литва

Напомним, с 12 февраля 2017 года в Беларуси был введен пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, основное условие — въезд и выезд через Национальный аэропорт Минск. С 27 июля 2018 года «безвиз» продлен до 30 дней. Правило работает только для тех, кто путешествует через Национальный аэропорт Минск.

Также в Беларусь без визы можно въехать, путешествуя в Гродно и белорусскую часть Августовского канала, Беловежскую пущу и туристско-рекреационную зону «Брест».

По словам Михаила Портного, по сравнению с прошлым годом поток по «безвизу» вырос на 190%. И если, например, говорить про августовский канал, то там рост на 203,3%. При этом туда без визы чаще всего приезжают литовцы, поляки, латвийцы и немцы.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 230 тысяч туристов воспользовались безвизовым въездом в Беларусь с начала его работы. Об этом во время прямой линии рассказал TUT.BY заместитель министра спорта...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Верхнедвинске торжественно отметили День Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика