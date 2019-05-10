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Сколько туристов посетили Беларусь по «безвизу», и откуда чаще всего к нам едут
11.05.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 230 тысяч туристов воспользовались безвизовым въездом в Беларусь с начала его работы. Об этом во время прямой линии рассказал TUT.BY заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
На 9 мая 2019 года по безвизу в Беларусь въехали 230 460 человек. Десятка стран, граждане которых чаще всего приезжают к нам по безвизу, выглядит так:
Напомним, с 12 февраля 2017 года в Беларуси был введен
Также в Беларусь без визы можно въехать, путешествуя в Гродно и белорусскую часть Августовского канала, Беловежскую пущу и туристско-рекреационную зону «Брест».
По словам Михаила Портного, по сравнению с прошлым годом поток по «безвизу» вырос на 190%. И если, например, говорить про августовский канал, то там рост на 203,3%. При этом туда без визы чаще всего приезжают литовцы, поляки, латвийцы и немцы.
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Более 230 тысяч туристов воспользовались безвизовым въездом в Беларусь с начала его работы. Об этом во время прямой линии рассказал TUT.BY заместитель министра спорта...
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