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Солнце и дождь. Какой будет погода в Гомеле в единственный выходной
11.05.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье гомельчан ждет нормальная весенняя майская погода, обещают
Утром единственного выходного дня в Гомеле будет солнечно, днем до +20ºС, переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди.
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Май пока осторожничает. Но мы-то знаем - впереди еще столько теплых и солнечных дней! В этом мы убедимся уже сегодня, а завтра должно быть еще лучше.
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