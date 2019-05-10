В Гомельском районе ветерану, который не смог приехать на парад, устроили его прямо возле дома в деревне

Источник материала: Tut.by

Ветеран войны Иван Тимофеевич Хорхулев из Романовичей Гомельского района в этом году по состоянию здоровья не смог попасть на парад в Гомеле. И тогда молодые лицеисты привезли парад прямо к нему в деревню.





— Иван Тимофеевич — наш частый гость и друг. Но в этом году он по здоровью не смог приехать на парад, и тогда мы решили приехать к нему сами и поздравить с великим праздником, — рассказали в лицее при Университете гражданской защиты МЧС.

И вот 9 мая парадные расчеты лицеистов прошлись торжественным маршем прямо по сельской улице, где живет ветеран, отдавая дань уважения герою. Трогательное видео сняли журналисты ОНТ.

Иван Тимофеевич ушел на фронт пулеметчиком, когда ему было всего 16 лет, прошел всю войну, участвовал в битве за Москву в 1941-42 годах, освобождал Беларусь, Восточную Пруссию. Неоднократно был ранен и вернулся домой в 20 лет инвалидом II группы.



