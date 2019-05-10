﻿ В Гомельском районе ветерану, который не смог приехать на парад, устроили его прямо возле дома в деревне. 21.by
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В Гомельском районе ветерану, который не смог приехать на парад, устроили его прямо возле дома в деревне

11.05.2019 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ветеран войны Иван Тимофеевич Хорхулев из Романовичей Гомельского района в этом году по состоянию здоровья не смог попасть на парад в Гомеле. И тогда молодые лицеисты привезли парад прямо к нему в деревню.


— Иван Тимофеевич — наш частый гость и друг. Но в этом году он по здоровью не смог приехать на парад, и тогда мы решили приехать к нему сами и поздравить с великим праздником, — рассказали в лицее при Университете гражданской защиты МЧС.

И вот 9 мая парадные расчеты лицеистов прошлись торжественным маршем прямо по сельской улице, где живет ветеран, отдавая дань уважения герою. Трогательное видео сняли журналисты ОНТ.


Открыть/скачать видео (1.59 МБ)

Иван Тимофеевич ушел на фронт пулеметчиком, когда ему было всего 16 лет, прошел всю войну, участвовал в битве за Москву в 1941-42 годах, освобождал Беларусь, Восточную Пруссию. Неоднократно был ранен и вернулся домой в 20 лет инвалидом II группы.


 
Теги: Гомель
 
 
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И вот 9 мая парадные расчеты лицеистов прошлись торжественным маршем прямо по сельской улице, где живет ветеран, отдавая дань уважения герою.
 
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