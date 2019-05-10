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Внимание, гроза! Синоптики объявили штормовое предупреждение
11.05.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вторую половину дня 11 марта. Как сообщает Белгидромет, ожидаются сильные грозы.
«Внимание! Сегодня, 11 мая (суббота) в период с 13 до 19 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», — предупреждают синоптики.
В Минске гроза прогнозируется в период с 15 до 19 часов.
МЧС Беларуси рекомендует в это время по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не рекомендуется во время грозы также топить печку. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, лучше отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.
Тем, кого непогода застала на улице, не следует прятаться под высокими деревьями, особенно одинокими. Необходимо находиться на удалении от линий электропередач.
Водителям следует остановиться закрsnm окна и переждать грозу в автомобиле.
Напомним,
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В Минске гроза прогнозируется в период с 15 до 19 часов.
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