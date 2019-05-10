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Внимание, гроза! Синоптики объявили штормовое предупреждение

11.05.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вторую половину дня 11 марта. Как сообщает Белгидромет, ожидаются сильные грозы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Внимание! Сегодня, 11 мая (суббота) в период с 13 до 19 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», — предупреждают синоптики.

В Минске гроза прогнозируется в период с 15 до 19 часов.

МЧС Беларуси рекомендует в это время по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не рекомендуется во время грозы также топить печку. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, лучше отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.

Тем, кого непогода застала на улице, не следует прятаться под высокими деревьями, особенно одинокими. Необходимо находиться на удалении от линий электропередач.

Водителям следует остановиться закрsnm окна и переждать грозу в автомобиле.

Напомним, в воскресенье в дневные часы отдельных районах страны также прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди. в дневные часы прогремят грозы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске гроза прогнозируется в период с 15 до 19 часов.
 
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