На пороге армейской жизни

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Людям, далеким от воинской службы, может показаться, что военкомат выполняет функции призывного пункта и сбора военнообязанных. Однако это мнение ошибочно. Важнейшими направлениями деятельности военного комиссариата Борисовского и Крупского районов являются совершенствование системы мобилизационной готовности и территориальной обороны, обеспечение выполнения должностными лицами и гражданами требований Конституции Беларуси и законодательства по вопросам обороны, всестороння подготовка молодежи к службе в армии, учебно-призывная работа, организация воинского учета и бронирования военнообязанных запаса и др.

– Валерий Николаевич, дважды в год – весной и осенью – белорусская армия принимает новое пополнение. Расскажите, пожалуйста, когда обычно проходит призывная кампания?

– Старт призывной кампании в нашей стране дает Указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», который Президент Республики Беларусь подписывает в январе и июне. Весенняя призывная кампания проходит с февраля по май, осенняя – с августа по ноябрь. После чего создаются призывные комиссии. На срочную военную службу, службу в резерве призываются граждане Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждане призывного возраста, утратившие право на отсрочку. Оповещение граждан об их явке на призыв проводится в соответствии с решениями местных органов власти.

– Появились ли изменения в законодательстве относительно воинской службы?

– Что касается нововведений, то в 2017 году вступила в силу новая инструкция о порядке организации и проведения профессио¬нально-психологического отбора призывников в военных комиссариатах. Так, все будущие защитники Отечества проходят тестирование в военном комиссариате по месту жительства: определяется уровень интеллектуального развития и нервно-психическая устойчивость молодых людей, выясняется, есть ли у потенциальных военнослужащих признаки отклонений в поведении. Нынешняя призывная кампания не отличается от предыдущих. Председателем призывной комиссии назначена заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Копикова. Мероприятиями в рамках призывной кампании руководит нaчальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Борисовского и Крупского рaйонов Минской облacти подполковник Сергей Коваленко.

– Каковы сроки срочной военной службы?

– Срок срочной военной службы для военнослужащих, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев. Призывники, окончившие до армии высшее учебное заведение, служат 12 месяцев. Военнослужащие, прошедшие обучение на военных кафедрах или факультетах по программам подготовки младших командиров, сдавшие установленные программами подготовки экзамены, проходят срочную военную службу в течение шести месяцев. Призывники Борисовского района чаще всего направляются в части Северо-западного оперативного командования и подразделения 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

– Растет ли число молодых людей, желающих пройти воинскую службу?

– За минувший год около тысячи призывников прошли медицинское освидетельствование, 250 были признаны годными к срочной военной службе и службе в резерве. Уклонились от призыва десять молодых людей. Они осуждены и понесли наказание за содеянное. В последние годы наблюдается тенденция к снижению числа призывников, состоящих на воинском учете.

– Валерий Николаевич, какие последствия наступают для уклонистов?

– Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу влечет штраф, арест или ограничение (лишение) свободы на срок до двух лет. Уклонение, совершенное путем причинения себе телесного повреждения, симуляция заболевания, подлог документов или иной обман наказываются ограничением или лишением свободы до пяти лет.

– Спасибо за содержательный

Материалы подготовила Маргарита КОРОЛЬ, фото Анастасии МАТЮШЕНКО

диалог.